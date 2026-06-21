Tunus - Japonya | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda turnuvadaki ilk maçında mağlubiyet alarak puansız kalan ve son sıraya oturan Tunus, ilk maçından beraberlikle ayrılarak hanesine 1 puan yazdıran ve üçüncü sırada bulunan Asya temsilcisi Japonya ile kozlarını paylaşıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda ilk maçta kalesini gole kapatamayan ve sahadan puansız ayrılan Tunus, sert savunma anlayışını kullanarak bu kez sahadan 3 puanla ayrılmayı ve gruptan çıkma umutlarını yeşertmeyi hedefliyor. Diğer tarafta ise ilk maçta sergilediği disiplinli oyunla 1 puanı cebine koyan Japonya, kompakt oyun yapısını ve hızlı geçiş hücumlarını kullanarak galibiyet hesapları yapıyor. İki takımın da mutlak puan arayışı sahadaki heyecanı zirveye taşıyor.

TUNUS-JAPONYA MAÇI 11'LER

Tunus: Dahmen, Bronn, Talbi, Rekik, Abdi, Hannibal, Skhiri, Valery, Tounekti, Saad, Slimane

Japonya: Suzuki, Ito, Itakura, Tomiyasu, Nakamura, Kamada, Sano, Doan, Tanaka, Ito, Ueda