Katar'a soğuk duş! Kanada rakibini 6-0 mağlup etti
Kanada, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda rakibi Katar'ı adeta gol yağmuruna tutarak 6-0 skorla mağlup etti. Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Kuzey Amerika temsilcisi, 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte maçta yaşananlar...
2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Kanada ile Katar karşı karşıya geldi. Turnuvaya güçlü bir başlangıç yapan Kanada, rakibi Katar'ı 6-0 yendi. Gol şovunun yaşandığı maçta Kanada hanesine yazdırdığı 3 puan ile büyük avantaj elde etti.
İLK YARI
16' GOL | Kanada 1-0 Katar
Kanada baskısının sonucunu aldı. Cyle Larin'in golüyle ev sahibi ekip öne geçti.
29' GOL | Kanada 2-0 Katar
Jonathan David sahneye çıktı. Yıldız golcü farkı ikiye çıkararak Kanada'yı rahatlattı.
33' KIRMIZI KART | Katar
Homam Ahmad doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
45+3' GOL | Kanada 3-0 Katar
İlk yarının uzatma dakikalarında Jonathan David bir kez daha ağları havalandırdı ve Kanada soyunma odasına üç farklı üstünlükle gitti.
İKİNCİ YARI
53' KIRMIZI KART | Katar
Assim Madibo kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Katar mücadeleye 9 kişi devam etmek zorunda kaldı.
64' GOL | Kanada 4-0 Katar
Oyuna sonradan giren Nathan-Dylan Saliba skoru 4-0'a taşıdı.
75' GOL | Kanada 5-0 Katar
Mohammed Manai'nin kendi kalesine attığı golle fark beşe çıktı.
90+2' GOL | Kanada 6-0 Katar
Jonathan David hat-trickini tamamladı. Nathan-Dylan Saliba'nın asistinde gelen gol maçın skorunu belirledi.
Kanada, Jonathan David'in 3 golle yıldızlaştığı karşılaşmada Katar'ı 6-0 mağlup ederek Dünya Kupası'nda gövde gösterisi yaptı. İki kırmızı kart gören Katar ise turnuvanın en ağır yenilgilerinden birini yaşadı.