Katar'a soğuk duş! Kanada rakibini 6-0 mağlup etti

Kanada, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda rakibi Katar'ı adeta gol yağmuruna tutarak 6-0 skorla mağlup etti. Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Kuzey Amerika temsilcisi, 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte maçta yaşananlar...

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Kanada ile Katar karşı karşıya geldi. Turnuvaya güçlü bir başlangıç yapan Kanada, rakibi Katar'ı 6-0 yendi. Gol şovunun yaşandığı maçta Kanada hanesine yazdırdığı 3 puan ile büyük avantaj elde etti.