2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Kore, Çekya'yı 2-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan başladı. A grubunda Meksika ile Güney Afrika'nın kozlarını paylaştığı ve Meksika'nın 2-0 galip geldiği maçın ardından gruptaki diğer iki ekip Güney Kore ile Çekya karşı karşıya geldi.

Güney Kore büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 1-0 geriden gelerek 2-1 kazanmasını bildi.

Güney Kore'nin galibiyet golleri 67. dakikada In-Beom Hwang ve 80. dakikada Hyeongyu Oh'tan geldi. Çekya'nın tek sayısını ise Ladislav Krejci kaydetti.

Bu sonuçla Güney Kore ve Meksika, A grubunda ilk maçlar sonucunda 3'er puana ulaştı. Çekya ve Güney Afrika ise puansız kaldı.

Hyun-Gyu Oh oyuna girdi golünü attı. Güney Kore geri döndü. 2-1!