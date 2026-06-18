Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı! Umutları son maça bıraktılar

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. A Grubu'nda turnuvadaki kaderlerini yakından ilgilendiren kritik mücadelede Çekya ile Güney Afrika karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada kazanan çıkmazken, iki ekip sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İlk maçlarında mağlubiyet yaşayan iki takım da bu sonuçla turnuvadaki ilk puanlarını aldı. İki takım da gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda tam anlamıyla bir "tamam mı, devam mı?" savaşı yaşanıyor! Turnuvadaki ilk maçlarından ağır yaralarla ayrılan Çekya ve Güney Afrika, gruptan çıkma umutlarını son maça taşıyabilmek için tarihi bir randevuda kozlarını paylaştı. İLK 11'LER ÇEKYA: Kovar, Coufal, Holes, Hranac, Krejci, Darida, Cerv, Sadilek, Sojka, Hlozek, Schick. GÜNEY AFRİKA: Williams, Modiba, Mbokazi, Mudau, Okon, Mokoena, Mbatha, Adams, Appollis, Maseko, Rayners.

ÇEKYA'YI BEŞİKTAŞLI YILDIZ YIKTI! Grup aşamasının ilk perdesinde Çekya, Asya temsilcisi Güney Kore karşısında maça fırtına gibi başlamıştı. Öne Geçtiler Ama Yetmedi: Çekler, Ladislav Krejčí'nin attığı harika golle 1-0 öne geçerek büyük bir avantaj yakaladı. Geri Dönüşü Durduramadılar: Bu golden sonra vites artıran Güney Kore, In-beom Hwang ile önce eşitliği yakaladı. Çekya'ya son darbeyi vuran isim ise Süper Lig patentli oldu! Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Hyeon-gyu Oh, fileleri havalandırarak skoru belirledi ve Çekya sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak büyük bir yıkım yaşadı.