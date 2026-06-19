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Dünya Kupası B Grubu'nda Meksika ve Güney Kore kozlarını paylaşıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Dünya Kupası B Grubu'nda Meksika ve Güney Kore kozlarını paylaşıyor

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Meksika ve Güney Kore karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği Meksika-Güney Kore maçı Meksika'nın Zapopan şehri Akron Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmayı Uruguaylı hakem Gustavo Tereja yönetecek.

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Meksika ve Güney Kore karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği Meksika-Güney Kore maçı Meksika'nın Zapopan şehri Akron Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmayı Uruguaylı hakem Gustavo Tereja yönetecek.

Dünya Kupası B Grubu'nda Meksika ve Güney Kore kozlarını paylaşıyor - 1

MUHTEMEL 11'LER

Meksika: Rangel, Sanchez, Reyes, Vasquez, Gallardo, Fidalgo, Lira, Gutierrez, Alvarado, Quinones, Jimenez.

Güney Kore: Seung-Gyu, Hanbeom, Kim Min-Jae, Gi-Hyuk Lee, Young-Woo, In-Beom, Seung-Ho, Lee Tae-seok, Kang-In, Jae-Sung, Son.

MEKSİKA - GÜNEY KORE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Meksika-Güney Kore maçı 19 Haziran 2026 Cuma günü TSİ 04.00'da başlayacak. Karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

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