Dünya Kupası B Grubu'nda Meksika ve Güney Kore kozlarını paylaşıyor
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2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Meksika ve Güney Kore karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği Meksika-Güney Kore maçı Meksika'nın Zapopan şehri Akron Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmayı Uruguaylı hakem Gustavo Tereja yönetecek.
2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Meksika ve Güney Kore karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği Meksika-Güney Kore maçı Meksika'nın Zapopan şehri Akron Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmayı Uruguaylı hakem Gustavo Tereja yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Meksika: Rangel, Sanchez, Reyes, Vasquez, Gallardo, Fidalgo, Lira, Gutierrez, Alvarado, Quinones, Jimenez.
Güney Kore: Seung-Gyu, Hanbeom, Kim Min-Jae, Gi-Hyuk Lee, Young-Woo, In-Beom, Seung-Ho, Lee Tae-seok, Kang-In, Jae-Sung, Son.
MEKSİKA - GÜNEY KORE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Meksika-Güney Kore maçı 19 Haziran 2026 Cuma günü TSİ 04.00'da başlayacak. Karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.