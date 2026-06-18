Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu

Sarı-lacivertli camianın teknik direktörü olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Kartal, "Tekrar yuvaya dönmek, Fenerbahçe'ye dönmek beni çok mutlu etti. Sayın Başkanın beni araması, "Oğlum n'aber" demesi bile beni çok memnun etti. Başkanın sesini duymam, beni araması çok duygulandırdı.

Fenerbahçe'ye gelip de heyecanlı olmamak elde değil. Benim hayatımın geçtiği bir yer burası. O Fenerbahçe ruhunu geri getirmemiz gerekiyor. İyi futbol oynayan bir takım yaratmalıyız. Bunu daha önce başardık. Sayın başkanımızın ve yöneticilerimizin verdiği destekle bunu tekrar başarabileceğimizi düşünüyor. Futbolcuların aidiyeti de önemli. Geçtiğimiz sezon futbolcuların beden dilinde de problemler görmüştüm. Onların aidiyet duygusuyla birlikte maç pazar günüyse, cumartesi günü kazanmamız lazım. İnşallah yeni sezona çok güçlü bir şekilde girerek Allah'ın izniyle şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

Gerçeklerle de yüzleşmek durumundayız. Onu da biz biliyoruz. Bu camianın evladı olarak da çok tecrübe edindim diyebilirim. Sayın başkanıma, yöneticilere ve taraftarlara karşı mahcup olmamak için elimden geleni yapacağım. Bizim taraftarlarımıza bir borcumuz var. O da şampiyonluk. Taraftarlarımız merak etmesin, onları mutlu edecek bir futbol göstereceğiz. Bu sene hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Onların desteğiyle, Allah'ın izniyle şampiyon olacağımıza inanıyorum.

KARTAL'IN DÖRDÜNCÜ DÖNEMİ Fenerbahçe'de teknik direktör düğümü çözüldü ve 99 puan toplayarak rekor kıran teknik direktör İsmail Kartal dönemi resmen başladı. Fenerbahçe'de daha önce üç kere teknik direktörlük yapan İsmail Kartal, son olarak Ali Koç'un başkanlık döneminde 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. O sezonu Galatasaray'ın ardından 2. sırada tamamlayan sarı lacivertliler 99 gol atıp 99 puan toplamıştı. İsmail Kartal, ayrıca 2014-2015 ve 2021-2022 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.



10 GÜNLÜK BEKLEYİŞİN PERDE ARKASI

Yönetimin göreve gelmesinin ardından teknik direktör açıklamasının gecikmesine değinen A Spor yorumcusu Haldun Domaç, "Yönetimin mazbatasını almasının üzerinden yaklaşık 10 gün geçti, bu bir hayli uzun bir süre. Bunun temel sebebi yönetim içerisinde teknik direktör konusunda yaşanan fikir ayrılıkları ve camiadan yükselen farklı seslerin değerlendirilmesiydi" ifadelerini kullandı. Özellikle Aykut Kocaman isminin gündeme gelmesinin camiada farklı tepkilere yol açtığını belirten Domaç, "Camiada bir kesim Aykut Kocaman ismine sıcak bakmıyordu, bu durum yönetimde de benzer bir tablo oluşturdu. Aykut Kocaman da isminin sürekli speküle edilmesinden ve buna rağmen bir açıklama yapılmamasından dolayı oldukça mutsuzdu" sözleriyle süreçteki gerginliği aktardı.

NURİ ŞAHİN NEDEN OLMADI?

Teknik direktör adayları arasında dikkat çeken isimlere değinen Domaç, "George Jesus ve İsmail Kartal'ın yanı sıra Nuri Şahin de ciddi şekilde gündemdeydi. Ancak Nuri Şahin transferi mali engellere takıldı. Başakşehir kulübü 3 milyon euro bonservis, hoca ise 2 milyon euro maaş isteyince toplam bedel 5 milyon euro gibi yüksek bir rakama ulaştı" diyerek yönetimin neden İsmail Kartal isminde karar kıldığını açıkladı. Domaç, yönetimin sonunda camiayı bilen, daha önce 99 puan ve 99 golle rekorlar kırmış ancak şampiyonluğu kıl payı kaçırmış olan tecrübeli ismi tercih ettiğini belirtti.

OYUN FELSEFESİ VE "SAVUNMA" TARTIŞMASI

İsmail Kartal'ın oyun anlayışının taraftarı mutlu edeceğini vurgulayan Haldun Domaç, "İsmail Kartal, Fenerbahçe taraftarının sevdiği, sahiplendiği bir isim. Aykut Kocaman'ın savunma odaklı futbol anlayışının aksine İsmail Kartal daha ofansif ve efektif bir oyun tarzını benimsiyor" dedi. Geçmişteki başarılı dönemlerini hatırlatan Domaç, "99 gol atan bir takımın başında olan, deplasmanda Galatasaray'ı yenmesine rağmen şampiyon olamayan bir İsmail Kartal var. Onun oyun felsefesi Fenerbahçe'nin ofansif kimliğine çok daha uygun" şeklinde konuştu.

TRANSFERDE ÖNCELİKLİ HEDEFLER: SANTRAFOR VE STOPER

Kadrodaki eksikliklerin geçen sezonki şampiyonluğa mal olduğunu belirten Domaç, "Geçen yıl devre arasında yapılan en büyük hata santrafor ve sol stoper bölgelerinin boş bırakılmasıydı. Bu eksikliklerin acısını çeken yönetim, şimdi bu iki bölgeyi tartışmasız isimlerle doldurmak istiyor" ifadelerini kullandı. Aziz Yıldırım'ın da daha önce sol stoper sıkıntısına dikkat çektiğini hatırlatan ünlü yorumcu, "İsmail Kartal'ın da tespiti bu yönde olacaktır. Öncelik iki güçlü santrafor ve bir sol stoper transferi" dedi.

DÜNYA YILDIZLARI VE OĞUZ ÇETİN HAMLESİ

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki profilin oldukça yüksek olduğunu belirten Haldun Domaç, "Elde Milan Skriniar, Kante, Guendouzi gibi dünya çapında isimlerin yanı sıra Kerem ve Mert gibi yerli yetenekler var. Hedef, ilk 11'i zorlayacak 4-5 kaliteli takviye yapmak" sözlerini kaydetti. Ayrıca kulüpteki yeni yapılanmaya dikkat çeken Domaç, "Oğuz Çetin'in futbol direktörü olması çok önceden belliydi ancak yeni ilan edildi. Oğuz Çetin'in yönetimle nasıl bir uyum içinde çalışacağını, Samandıra'daki etkinliğini ve transferlerde ne kadar söz sahibi olacağını zaman gösterecek" diyerek sarı-lacivertli camiada yeni bir dönemin kapılarının aralandığını vurguladı.