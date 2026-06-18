Yuvasına döndü! Vedat Muriqi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriqi'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp, Kosovalı yıldızın sağlık kontrolleri ve son görüşmeler için İstanbul'a ulaştığı duyuruldu.

Fenerbahçe'de transfer harekatında flaş gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, bir dönem formasını giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Vedat Muriqi ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Tecrübeli golcünün, transfer sürecinin son aşamasını tamamlamak üzere İstanbul'a geldiği bildirildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Vedat Muriqi'yi taşıyan uçak, bu akşam saat 21.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

GOL MAKİNESİ GERİ DÖNÜYOR

32 yaşındaki yıldız santrfor, geride kalan sezonda İspanya temsilcisi RCD Mallorca formasıyla dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Muriqi, 37 maçta rakip fileleri 23 kez havalandırarak Avrupa'da adından söz ettirdi.

Fenerbahçe taraftarı şimdi gözünü İstanbul'a çevirdi. Sarı-lacivertli formayla yeniden sahaya çıkmaya hazırlanan Vedat Muriqi'nin resmi imzayı atması için geri sayım başladı.