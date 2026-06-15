Aziz Yıldırım'dan ilk kritik zirve! Fenerbahçe'de görev dağılımı belli oldu

Fenerbahçe'de yeni dönemin ilk yönetim kurulu toplantısı Başkan Aziz Yıldırım'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 saat süren kritik zirvede yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı netleşirken, futbol şubesindeki yeni yapılanma da resmen duyuruldu. Sarı-lacivertli kulüp ayrıca yeni sezon kombine satış takvimini açıklayarak taraftarlara önemli mesajlar verdi.

Fenerbahçe'de yeni dönemin ilk resmi adımı atıldı. Mazbata töreninin ardından bir araya gelen yönetim kurulu, 15 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 16.00 arasında yoğun gündemle toplandı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Görev dağılımı ve gündemde bekleyen acil işlerin sonuca bağlanması üzerine istişare yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. Toplantının sona ermesinin ardından sarı-lacivertli yönetim, "Yönetim Kurulu üyelerimizin iş bölümü ve görev dağılımı sonrası kendi faaliyet alanlarında çalışmaları bugün itibarıyla başlamıştır" açıklamasıyla mesainin resmen başladığını duyurdu.

YÖNETİMDE GÖREV DAĞILIMI NETLEŞTİ

Sarı-lacivertli camianın merakla beklediği görev dağılımında kritik isimler belli oldu. Başkan Aziz Yıldırım liderliğinde şekillenen yeni yönetim yapılanmasında Barış Göktürk Başkan Vekili olarak görevlendirilirken, kulübün tecrübeli isimlerinden Mahmut Uslu ise Genel Sekreterlik görevine getirildi.

Diğer branşlarla ilgili detaylı listenin önümüzdeki günlerde kulübün resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacağını belirten yönetim, "Görev dağılımı ve diğer konularla ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak olup, kulübümüzün resmi internet sitesinden duyurulacaktır" bilgisini paylaştı.

FUTBOLUN PATRONLARI BELLİ OLDU

Milyonlarca taraftarın yakından takip ettiği futbol şubesinde de yetkili isimler açıklandı. Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe'de futbol yönetimi tecrübeli isimlere emanet edildi. Kulüp açıklamasında, futbol şubelerinden sorumlu yöneticilerin Feridun Geçgel (Futbol A.Ş.) ve Cihan Kamer olarak görevlendirildiği belirtilirken, "Detaylı görev dağılımının internet sitesi üzerinden yayımlanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

TARAFTARA KOMBİNE MÜJDESİ GELDİ

Yeni yönetim, göreve başlar başlamaz taraftarları sevindirecek bir karara da imza attı. 2026-2027 sezonu hazırlıklarını hızlandıran sarı-lacivertli kulüp, kombine kart satış takvimini resmen duyurdu. Fenerbahçe Spor Kulübü, "2026-2027 futbol sezonu kombine satışlarına 17 Haziran 2026 tarihinde yenileme dönemi ile başlanacaktır" açıklamasıyla taraftarlarına yeni sezon öncesi önemli bir çağrıda bulundu.