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Dünya Kupası'nda casusluk skandalı! Dron ile antrenmanı izlediler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Dünya Kupası'nda casusluk skandalı! Dron ile antrenmanı izlediler

2026 Dünya Kupası A Grubu’nda Meksika ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Güney Kore, antrenman sırasında tespit edilen bir dron ile casusluk şoku yaşadı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği olay FIFA’ya taşındı.

Dünya Kupası'nda mücadele eden Güney Kore'nin antrenmanında yaşanan casusluk olayı büyük yankı uyandırdı. Meksika'nın Zapopan şehrinde çalışmalarını sürdüren Güney Kore, casusluk olayıyla sarsıldı.

Dünya Kupası'nda casusluk skandalı! Dron ile antrenmanı izlediler - 1

NELER YAŞANDI?

Asya ekibi, Meksika ile oynayacağı maçın hazırlıkları için basına kapalı bir antrenman planladı. İdman sahası hazırlanırken güvenlik görevlileri, alanı izleyen bir dron fark etti.

Dünya Kupası'nda casusluk skandalı! Dron ile antrenmanı izlediler - 2

16 Haziran Salı günü gerçekleşen olayda yetkililer, Meksikalı askerlere durumu bildirdi. Güvenlik güçleri, radyo dalgaları aracılığıyla antrenman sahasını izleyen dronu yere indirdi.

Güvenlik güçleri, dronun düştüğü yere gitse de alanı izleyenler parçaları kaldırarak gözden kayboldu.

Dünya Kupası'nda casusluk skandalı! Dron ile antrenmanı izlediler - 3

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Güney Kore için bu durum, güvenlik endişesi yarattı ve soruşturma başlatıldı. Güney Kore Futbol Federasyonu ayrıca bu konuyu FIFA'ya da bildirdi.Güney Kore, grubun bir sonraki maçında 19 Haziran Cuma günü Meksika ile karşılaşacak.

Dünya Kupası'nda casusluk skandalı! Dron ile antrenmanı izlediler - 4

Hong Myung-Bo'nun ekibi, grup aşamasındaki ilk maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etmişti.

#Dünya Kupası
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