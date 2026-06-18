Dünya Kupası'nda casusluk skandalı! Dron ile antrenmanı izlediler

Güney Kore için bu durum, güvenlik endişesi yarattı ve soruşturma başlatıldı. Güney Kore Futbol Federasyonu ayrıca bu konuyu FIFA'ya da bildirdi.Güney Kore, grubun bir sonraki maçında 19 Haziran Cuma günü Meksika ile karşılaşacak.