Dünya Kupası'nda casusluk skandalı! Dron ile antrenmanı izlediler
2026 Dünya Kupası A Grubu’nda Meksika ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Güney Kore, antrenman sırasında tespit edilen bir dron ile casusluk şoku yaşadı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği olay FIFA’ya taşındı.
Dünya Kupası'nda mücadele eden Güney Kore'nin antrenmanında yaşanan casusluk olayı büyük yankı uyandırdı. Meksika'nın Zapopan şehrinde çalışmalarını sürdüren Güney Kore, casusluk olayıyla sarsıldı.
NELER YAŞANDI?
Asya ekibi, Meksika ile oynayacağı maçın hazırlıkları için basına kapalı bir antrenman planladı. İdman sahası hazırlanırken güvenlik görevlileri, alanı izleyen bir dron fark etti.
16 Haziran Salı günü gerçekleşen olayda yetkililer, Meksikalı askerlere durumu bildirdi. Güvenlik güçleri, radyo dalgaları aracılığıyla antrenman sahasını izleyen dronu yere indirdi.
Güvenlik güçleri, dronun düştüğü yere gitse de alanı izleyenler parçaları kaldırarak gözden kayboldu.