Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde Polonyalı rakip! Kura çekimi tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turu kura çekimi, genel merkez Nyon'da gerçekleştirildi. 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi de belli oldu. Sarı lacivertliler Polonya'dan Gornik Zabrze takımı ile eşleşti.