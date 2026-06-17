Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde Polonyalı rakip! Kura çekimi tamamlandı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turu kura çekimi, genel merkez Nyon'da gerçekleştirildi. 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi de belli oldu. Sarı lacivertliler Polonya'dan Gornik Zabrze takımı ile eşleşti.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2'inci ön eleme turundaki rakibi Polonya'dan Gornik Zabrze takımı oldu.
KURA ÇEKİMİ YAPILDI
2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarındaki macerasına Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundan başlayacak olan Fenerbahçe'nin rakibi UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde yapılan kura çekiminde belli oldu.
POLONYALI RAKİP
Fenerbahçe bu turda Polonya Ligi ekibi Gornik Zabrze takımı ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda ilk maçlar 21 veya 22 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 28 veya 29 Temmuz'da oynanacak.