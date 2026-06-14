Dallas'ta nefes kesen mücadele! Hollanda ile Japonya berabere kaldı
2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda nefes kesen mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Hollanda karşısında son dakikalarda bulduğu golle yenilgiden kurtulan Japonya, kritik bir puanı hanesine yazdırdı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada iki ekip de sahadan birer puanla ayrılırken, F Grubu'nda dengeler ilk maçtan değişti. İşte maçta yaşananlar…
F Grubu'nun kaderini yakından ilgilendiren Hollanda - Japonya karşılaşması, Dallas Stadyumu'nun muhteşem atmosferinde oynandı.
Mücadeleyi tecrübeli hakem Ismail Elfath yönetti. Her iki takımın da mutlak galibiyet hedefiyle çıktığı karşılaşmada yüksek tempo ve karşılıklı ataklar ön plana çıktı. Hollanda, ortaya koyduğu performansla turnuvanın iddialı ekiplerinden biri olduğunu ilk maçtan gösterdi.
İLK YARIDA KALECİ SUZUKI DEVLEŞTİ
Mücadeleye hızlı başlayan taraf Hollanda oldu. Maçın henüz 3. dakikasında Malen'in ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşu kaleci Suzuki son anda kornere çeldi.
Baskısını artıran Portakallar, 30. dakikada Van de Ven'in kale sahasına çevirdiği topla tehlike yarattı ancak Japonya savunması kritik bir müdahaleyle topu uzaklaştırdı.
34. dakikada Van Hecke'nin kafa vuruşunda yine kaleci Suzuki gole izin vermedi. Japonya ise 44. dakikada Ueda ile gole yaklaştı ancak sağ çaprazdan yapılan vuruş yan ağlarda kaldı.
GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ: JAPONYA SON ANDA PUANI KURTARDI
İkinci yarıda gol perdesi 51. dakikada açıldı. Hollanda'nın kaptanı ve tecrübeli ismi Van Dijk, uzak direğe çarpan şık kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.
Japonya bu gole cevabını geciktirmedi; 57. dakikada Nakamura, yakın köşeye yaptığı sert vuruşla skora dengeyi getirdi.
Ancak Hollanda'nın pes etmeye niyeti yoktu. 64. dakikada sahneye çıkan genç yıldız Summerville, attığı golle takımını yeniden 2-1 öne geçirdi.
Golün ardından hücumda daha çok kendini göstermeye başlayan Japonya, 7 dakika sonra Nakamura'yla beraberliği yakaladı. Summerville'yle bir kez daha öne geçen Hollanda, normal sürenin bitimine 2 dakika kala üstünlüğünü koruyamadı ve Japonya, Kamada'nın attığı golle skoru bir kez daha eşitleyince karşılaşma 2-2 sona erdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele beraberlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.