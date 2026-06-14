Dallas'ta nefes kesen mücadele! Hollanda ile Japonya berabere kaldı

Mücadeleyi tecrübeli hakem Ismail Elfath yönetti. Her iki takımın da mutlak galibiyet hedefiyle çıktığı karşılaşmada yüksek tempo ve karşılıklı ataklar ön plana çıktı. Hollanda, ortaya koyduğu performansla turnuvanın iddialı ekiplerinden biri olduğunu ilk maçtan gösterdi.

34. dakikada Van Hecke'nin kafa vuruşunda yine kaleci Suzuki gole izin vermedi. Japonya ise 44. dakikada Ueda ile gole yaklaştı ancak sağ çaprazdan yapılan vuruş yan ağlarda kaldı.

Baskısını artıran Portakallar, 30. dakikada Van de Ven'in kale sahasına çevirdiği topla tehlike yarattı ancak Japonya savunması kritik bir müdahaleyle topu uzaklaştırdı.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Hollanda oldu. Maçın henüz 3. dakikasında Malen'in ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşu kaleci Suzuki son anda kornere çeldi.

Japonya bu gole cevabını geciktirmedi; 57. dakikada Nakamura, yakın köşeye yaptığı sert vuruşla skora dengeyi getirdi.

Golün ardından hücumda daha çok kendini göstermeye başlayan Japonya, 7 dakika sonra Nakamura'yla beraberliği yakaladı. Summerville'yle bir kez daha öne geçen Hollanda, normal sürenin bitimine 2 dakika kala üstünlüğünü koruyamadı ve Japonya, Kamada'nın attığı golle skoru bir kez daha eşitleyince karşılaşma 2-2 sona erdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele beraberlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.