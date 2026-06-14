24 yıllık hasret son buluyor! Milliler Dünya Kupası sahnesinde: Rakip Avustralya
A Milli Futbol Takımımız, 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son veriyor. 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlılar, Kanada'nın Vancouver kentinde turnuvaya galibiyetle başlamanın hesaplarını yaptı. Milyonların gözü bu tarihi mücadelede.
24 yıllık Dünya Kupası hasretine son veren A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geliyor.
Daha önce rakibiyle oynadığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Ay-Yıldızlılar, bu başarı geleneğini dünyanın en büyük futbol sahnesinde sürdürmeyi hedefliyor. İki takım, 2004 yılındaki hazırlık maçının ardından ilk kez kozlarını paylaşıyor.
Vancouver'da oynanacak tarihi mücadelede Milliler, hem turnuvaya galibiyetle başlamanın hem de yıllar süren özlemi taçlandırmanın peşinde.
DÜDÜK VENEZUELALI HAKEMDE
BC Place Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşmayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetiyor.
Valenzuela'nın yardımcılıklarını Jorge Urrego ve Tulio Moreno üstlenirken, dördüncü hakem olarak Perulu Kevin Ortega görev yapacak. Dev mücadelede hakem ekibinin vereceği kararlar ve VAR müdahaleleri, karşılaşmanın seyrinde belirleyici rol oynayabilecek.