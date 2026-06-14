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24 yıllık hasret son buluyor! Milliler Dünya Kupası sahnesinde: Rakip Avustralya

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
24 yıllık hasret son buluyor! Milliler Dünya Kupası sahnesinde: Rakip Avustralya

A Milli Futbol Takımımız, 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son veriyor. 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlılar, Kanada'nın Vancouver kentinde turnuvaya galibiyetle başlamanın hesaplarını yaptı. Milyonların gözü bu tarihi mücadelede.

24 yıllık Dünya Kupası hasretine son veren A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geliyor.

24 yıllık hasret son buluyor! Milliler Dünya Kupası sahnesinde: Rakip Avustralya - 1

Daha önce rakibiyle oynadığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Ay-Yıldızlılar, bu başarı geleneğini dünyanın en büyük futbol sahnesinde sürdürmeyi hedefliyor. İki takım, 2004 yılındaki hazırlık maçının ardından ilk kez kozlarını paylaşıyor.

Vancouver'da oynanacak tarihi mücadelede Milliler, hem turnuvaya galibiyetle başlamanın hem de yıllar süren özlemi taçlandırmanın peşinde.

24 yıllık hasret son buluyor! Milliler Dünya Kupası sahnesinde: Rakip Avustralya - 2

DÜDÜK VENEZUELALI HAKEMDE

BC Place Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşmayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetiyor.

Valenzuela'nın yardımcılıklarını Jorge Urrego ve Tulio Moreno üstlenirken, dördüncü hakem olarak Perulu Kevin Ortega görev yapacak. Dev mücadelede hakem ekibinin vereceği kararlar ve VAR müdahaleleri, karşılaşmanın seyrinde belirleyici rol oynayabilecek.

24 yıllık hasret son buluyor! Milliler Dünya Kupası sahnesinde: Rakip Avustralya - 3

MİLLİLER KIRMIZIYLA SAHADA

Türkiye, Avustralya karşısında kırmızı formasıyla mücadele edecek.

24 yıllık hasret son buluyor! Milliler Dünya Kupası sahnesinde: Rakip Avustralya - 4

TÜRKİYE BU MAÇA KİLİTLENDİ: SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımımızın 24 yıl sonra çıktığı Dünya Kupası sahnesindeki Avustralya mücadelesi için geri sayım sürüyor. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği karşılaşma, 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

24 yıllık hasret son buluyor! Milliler Dünya Kupası sahnesinde: Rakip Avustralya - 5

İŞTE İLK 11'LER

Avustralya: Beach, Italiano, Circati, Burgess, Souttar, Bos, Metcalfe, O'Neill, Okon-Engstler, Irankunda, Toure

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Hakan, Arda, Barış, Kerem

DÜNYA KUPASI KADROMUZ

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu şu şekilde:

Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

#Dünya Kupası
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