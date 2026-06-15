Afrika temsilcisinden kritik galibiyet! Fildişi Sahili Ekvador’u 1-0 mağlup etti
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Fildişi Sahili ile Ekvador, Philadelphia'daki Lincoln Financial Field Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibini 1-0 mağlup eden Fildişi Sahili, turnuvaya galibiyetle başladı. Kritik üç puanı hanesine yazdıran Afrika temsilcisi, grupta önemli bir avantaj elde ederken rakibine karşı üstün bir performans ortaya koydu. İşte maçta yaşananlar…
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Fildişi Sahili ile Ekvador'u karşı karşıya geldi. Kritik mücadele Philadelphia'daki Lincoln Financial Field Stadyumu'nda gerçekleşirken Fildişi Sahili rakibini 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
İLK YARI
Philadelphia Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İki takımın da zaman zaman etkili ataklar geliştirdiği karşılaşmada Ekvador ve Fildişi Sahili, yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi.
İkinci yarıya da tempolu başlayan mücadelede Ekvador'da Enner Valencia'nın 47. dakikadaki şutu sonuç getirmezken, Fildişi Sahili savunması hata yapmadı. İlk yarıda Nicolas Pépé, Seko Fofana ve Wilfried Singo'nun denemeleri de golle sonuçlanmadı. Ekvador cephesinde ise John Yeboah, Alan Minda ve Moisés Caicedo kaleyi yoklasa da skor değişmedi.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında Fildişi Sahili'nde Guela Doué, Franck Kessié ve Seko Fofana sarı kart gören isimler oldu. Ekvador'da kısa süreli sakatlık yaşayan Moisés Caicedo tedavisinin ardından oyuna devam etti.
Mücadele öncesinde dikkat çeken istatistiklerde Ekvador'un 19 maçtır yenilgi yüzü görmediği, Fildişi Sahili'nin ise 3 maçlık galibiyet serisiyle sahaya çıktığı öne çıktı.
İKİNCİ YARI
Philadelphia Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fildişi Sahili, uzatma dakikalarında bulduğu golle Ekvador'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın büyük bölümünde iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, maçın kaderi 90. dakikada değişti.
Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golü 90. dakikada Wilfried Singo'nun asistinde Amad Diallo kaydetti. Uzatma bölümünde Ekvador beraberlik için baskısını artırsa da yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi ve mücadele 1-0 Fildişi Sahili üstünlüğüyle sona erdi.