Afrika temsilcisinden kritik galibiyet! Fildişi Sahili Ekvador’u 1-0 mağlup etti

Philadelphia Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İki takımın da zaman zaman etkili ataklar geliştirdiği karşılaşmada Ekvador ve Fildişi Sahili, yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi.

İkinci yarıya da tempolu başlayan mücadelede Ekvador'da Enner Valencia'nın 47. dakikadaki şutu sonuç getirmezken, Fildişi Sahili savunması hata yapmadı. İlk yarıda Nicolas Pépé, Seko Fofana ve Wilfried Singo'nun denemeleri de golle sonuçlanmadı. Ekvador cephesinde ise John Yeboah, Alan Minda ve Moisés Caicedo kaleyi yoklasa da skor değişmedi.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında Fildişi Sahili'nde Guela Doué, Franck Kessié ve Seko Fofana sarı kart gören isimler oldu. Ekvador'da kısa süreli sakatlık yaşayan Moisés Caicedo tedavisinin ardından oyuna devam etti.

Mücadele öncesinde dikkat çeken istatistiklerde Ekvador'un 19 maçtır yenilgi yüzü görmediği, Fildişi Sahili'nin ise 3 maçlık galibiyet serisiyle sahaya çıktığı öne çıktı.