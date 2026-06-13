Türkiye'nin Dünya Kupası performansı ne olur? A Haber sokağın nabzını tuttu: O kupa ülkemize gelecek bayram yaşayacağız

Türk futbolu için tarihi bir dönüm noktası, tam 24 yıllık devasa bir hasretin ardından yeniden canlanıyor. 2002 yılındaki o unutulmaz dünya üçüncülüğünün üzerinden geçen yaklaşık çeyrek asrın ardından, Milli Takımımız yeniden Dünya Kupası vitrinine çıkıyor. Sokaklarda adeta bir bayram havası hakim; 7'den 70'e tüm vatandaşlar ay-yıldızlı bayraklarla sıcak temas kurarak Milli Takım'ın bu büyük sınavına kilitlenmiş durumda. Genç aslanlar ve tecrübeli yıldızlarla harmanlanan yeni jenerasyon, bu kez kupayı Türkiye'ye getirmek için yola çıkarken, A Haber ekibine konuşan vatandaşlar, " O kupa ülkemize gelecek bayram yaşayacağız" dedi.

Tam 24 yıl sonra gelen bu büyük başarı, Türk milletinin göğsünü kabartırken beklentileri de zirveye taşıdı. Vatandaşlar, Milli Takım'ın turnuvadaki performansına dair umut dolu A Haber mikrofonlarına mesajlar verdi. TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI PERFORMANSI NE OLUR? Bir vatandaş, "Genç ve dinamik bir kadromuz var. Yıllar sonra Dünya Kupası'na kaldık; umarım çeyrek final değil, yarı finalleri, finalleri görürüz. Finale geldiğimiz zaman inşallah kupayı bu ülkeye getiririz, temennimiz bu yönde" sözleriyle büyük hedefini dile getirdi.

Bir başka sporsever ise duygularını, "Heyecan dorukta, ama çok şey bekliyoruz. 24 senenin en azından acısını çıkarıp bu sefer birinci olmayı hak ediyoruz inşallah. Milli Takım'a güveniyoruz, bizi mahcup etmeyecekler" ifadeleriyle aktardı.

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ RÜZGARI: "GENÇ ASLANLAR TAKIMI SIRTLAYACAK"

Milli Takım'ın kadrosundaki genç yeteneklerin varlığı, vatandaşların turnuvaya olan inancını pekiştiriyor. Özellikle Real Madrid ve Juventus forması giyen yıldızlarımıza güven tam. Bir vatandaş ise, "Çok heyecanlıyım. Türkiye'nin bu sene minimum yarı final göreceğine inanıyorum. Arda Güler, Kenan Yıldız gibi takımı taşıyacak çok iyi oyuncularımız var. Hakan Çalhanoğlu gibi tecrübeli isimler de kadroda; bence gayet güçlüyüz bu sene" şeklinde konuştu. Bir başka futbolsever ise takımın teknik kapasitesine dikkat çekerek, "Arda Güler'in önderliğinde her türlü başaracağımıza inanıyorum. Kalecilerimiz de güçlü, defans hattımız Abdülkerim'lerle birlikte çok iyi. Galatasaray'ın Avrupa şampiyonluğu başarısı gibi Dünya Kupası'na da şampiyonluğu getiririz inşallah" sözleriyle zaferin şifrelerini paylaştı.

2002 RUHUYLA YENİDEN DİRİLİŞ: "O ZAMAN ÜÇÜNCÜYDÜK, ŞİMDİ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Türkiye'nin Dünya Kupası tarihindeki en büyük başarısı olan 2002 yılındaki dünya üçüncülüğü, bugün vatandaşlar için bir referans noktası olmaya devam ediyor. Vatandaşlar o günlerin gururunu bugüne taşırken, diğer bir vatandaş "O zaman dünya üçüncüsü olmuştuk, şimdi inşallah finale kalıp dünya şampiyonu olup kupayı getireceğiz. Bu genç çocuklar bizi yine gururlandıracaklar, ben çok ümitliyim" ifadelerini kullandı. Mevcut kadro ile 2002 kadrosunu kıyaslayan bir başka futbolsever ise, "Şimdikinin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Oynadıkları futbol daha tatmin edici. Eski futbolcularımızı öve öve bitiremiyorlar ama şimdikiler de dünyanın en iyi takımlarında oynuyor. Real Madrid'de oynayan Arda, Juventus'ta oynayan Kenan kardeşimiz var. İyi bir noktada bitireceğiz" şeklinde iddialı konuştu.