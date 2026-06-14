FIFA'dan skandal karara jet müdahale! ABD'nin engellediği hakeme tazminat

2026 FIFA Dünya Kupası öncesi ABD’de yaşanan vize krizi büyürken, FIFA’dan dikkat çeken bir adım geldi. Terör şüphesi gerekçesiyle ülkeye alınmayan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan’ın mağduriyetini gidermek için harekete geçen FIFA, turnuvada görev yapamayan hakemin yaklaşık 100 bin doları bulan maaş ve prim haklarının tamamının eksiksiz ödeneceğini duyurdu.