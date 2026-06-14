FIFA'dan skandal karara jet müdahale! ABD'nin engellediği hakeme tazminat
2026 FIFA Dünya Kupası öncesi ABD’de yaşanan vize krizi büyürken, FIFA’dan dikkat çeken bir adım geldi. Terör şüphesi gerekçesiyle ülkeye alınmayan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan’ın mağduriyetini gidermek için harekete geçen FIFA, turnuvada görev yapamayan hakemin yaklaşık 100 bin doları bulan maaş ve prim haklarının tamamının eksiksiz ödeneceğini duyurdu.
FIFA, hakemlere ödemeleri turnuva bittikten sonra yaparken bir hakemin, Dünya Kupası'nda görevlendirilmesi ve performansa dayalı primlerle alacağı ücret, 100 bin dolara kadar ulaşabiliyor. Hakemlere turnuvada alacakları maaşla ilgili önceden bilgi verilmiyor.
Dünya Kupası'nda görev alacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanan 34 yaşındaki Artan, Miami Havalimanı'nda "terör bağlantısı şüphesiyle" 11 saat sorgulanmış ve ABD'ye girişine izin verilmemişti.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuva başında düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili eleştiri ve sorular üzerine yaşananları "talihsizlik" olarak nitelendirmişti.
Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) 2025'te "yılın hakemi" seçtiği Artan, ABD'ye girişinin engellenmesinin ardından, Avusturya'nın Salzburg kentinde Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasında 12 Ağustos'ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçında görevlendirildi.