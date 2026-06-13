Bizim Çocuklar 24 yıl sonra yeniden dünya sahnesinde! Millilerden peş peşe paylaşımlar

Ay-Yıldızlı formayla Dünya Kupası heyecanını yansıtan bir paylaşımda bulunan genç yıldız, tarihi mücadele öncesinde taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştı.

Dev maçın başlamasına kısa süre kala, dünya futbolunun en çok konuşulan genç yeteneklerinden Arda Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

"Bizim Çocuklar"ın Dünya Kupası ruhunu yansıtan mesajları, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

A Milli Futbol Takımı, 24 yıllık Dünya Kupası özlemini 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sonlandırırken, Avustralya karşılaşması öncesi heyecan doruğa çıktı. D Grubu'nda mücadele eden Ay-Yıldızlılar, tarihi maç öncesinde sosyal medya hesaplarından dikkat çeken paylaşımlara imza attı.

REAL MADRID'DEN GENÇ YILDIZA DESTEK PAYLAŞIMI

A Milli Takım'ın Dünya Kupası heyecanı sürerken, Arda Güler'e kulübü Real Madrid'den de destek geldi. İspanyol devi, genç yıldızın milli forma ile çıktığı tarihi yolculuğa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek verirken, paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni aldı.

ALTAY BAYINDIR

Dev maçın başlamasına kısa süre kala, Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Dünya Kupası heyecanını yansıtan paylaşımda bulunan tecrübeli file bekçisi, tarihi mücadele öncesinde taraftarlardan yoğun ilgi görürken, paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

UĞURCAN ÇAKIR

Dev maçın başlamasına kısa süre kala, Galatasaray forması giyen milli kaleci Uğurcan Çakır da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Dünya Kupası heyecanını yansıtan paylaşımda bulunan tecrübeli file bekçisi, tarihi mücadele öncesinde taraftarlardan yoğun ilgi görürken, paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

MERT GÜNOK

Dev maç öncesi heyecan giderek artarken, Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Mert Günok da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Dünya Kupası atmosferini yansıtan paylaşımıyla dikkat çeken tecrübeli file bekçisi, tarihi mücadele öncesinde taraftarlardan yoğun ilgi gördü.

ABDÜLKERİM BARDAKCI

Galatasaray'ın deneyimli stoperi Abdülkerim Bardakcı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Dünya Kupası atmosferini yansıtan paylaşımıyla dikkat çeken milli futbolcu, tarihi mücadele öncesinde taraftarlardan yoğun ilgi gördü.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Çağlar Söyüncü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Dünya Kupası atmosferini yansıtan paylaşımıyla öne çıkan milli futbolcu, tarihi mücadele öncesinde taraftarlardan yoğun ilgi gördü.

EREN ELMALI

Galatasaray'ın milli futbolcusu Eren Elmalı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Dünya Kupası atmosferini yansıtan paylaşımıyla öne çıkan Eren Elmalı, tarihi mücadele öncesinde taraftarlardan yoğun ilgi gördü. Milli oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

FERDİ KADIOĞLU

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Dünya Kupası atmosferini yansıtan paylaşımıyla öne çıkan Ferdi, tarihi mücadele öncesinde taraftarlardan yoğun ilgi gördü. Milli yıldızın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

MERİH DEMİRAL

Al-Ahli forması giyen deneyimli stoper Merih Demiral da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Dünya Kupası atmosferini yansıtan paylaşımıyla öne çıkan milli savunmacı, tarihi mücadele öncesinde taraftarlardan yoğun ilgi gördü.