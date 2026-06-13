Başkan Erdoğan A Milli Takım'a seslendi: Kalpler sizinle atacak! Siyasilerden peş peşe destek mesajı
Türk futbolunun 24 yıllık Dünya Kupası hasreti sona ererken, Türkiye yeniden dünyanın en büyük futbol sahnesine çıkıyor. Yurt genelinde büyük heyecan yaşanırken, milyonlarca vatandaş Ay-Yıldızlılar'a destek için kenetlendi. Devletin zirvesinden de peş peşe başarı mesajları gelirken, Başkan Erdoğan, Dünya Kupası Avustralya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı için video mesaj yayınladı. Erdoğan, "Binlerce kilometre uzakta olsanız da Türkiye'nin her hanesinde, her sokağında, her meydanında kalpler sizinle atacak. Şimdi yeni bir destan yazma zamanı." ifadelerine yer verdi.
Türk futbolu için tarihi bir dönüm noktası yeniden sahneye çıkıyor. 2002 Dünya Kupası'nda elde edilen unutulmaz üçüncülüğün ardından geçen 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son veren A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye'nin Dünya Kupası heyecanı yurt genelinde adeta bayram havası estirirken, milyonlarca vatandaş ay-yıldızlı bayraklarla Milli Takım'a destek veriyor. Şehir meydanlarından kahvehanelere, evlerden iş yerlerine kadar her noktada tek gündem Ay-Yıldızlılar'ın tarihi sınavı.
SİYASİLERDEN A MİLLİ TAKIM'A PEŞ PEŞE DESTEK MESAJI
Milli heyecanın yükseldiği günlerde siyasilerden de peş peşe destek mesajları geldi. Devletin zirvesinden yapılan açıklamalarda Milli Takım'a başarı dilekleri iletilirken, futbolcuların Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine olan inanç vurgulandı.
İşte siyasilerin başarı mesajları...
BAŞKAN ERDOĞAN: ŞİMDİ YENİ BİR DESTAN YAZMA ZAMANI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için video mesaj yayınladı.
"BEKLEDİĞİMİZ DÜNYA KUPASI YOLCULUĞUMUZ BAŞLIYOR"
Başkan Erdoğan mesajında, "Milli takımımızın çok değerli sporcuları, yarınki Avustralya maçıyla millet olarak heyecanla beklediğimiz Dünya Kupası yolculuğumuz başlıyor. 24 yıl sonra yaşayacağımız bu ilk Dünya Kupası heyecanı, ülkemizin dört bir yanını sarmış durumda. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar 86 milyonun her bir ferdi bugün aynı duyguda birleşti. Sizler, ay-yıldızlı bayrağımızı dünyanın en büyük sahnesine taşıyan Türkiye'nin evlatlarısınız. Sahaya çıktığınızda bu milletin duasını, umudunu, tarihini ve gururunu da omuzlarınızda taşıyacaksınız. Yarın ve daha sonra oynayacağınız maçlarda, sahaya çıktığınız andan itibaren milletimizin desteğini yanınızda hissedeceksiniz" dedi.
"İNŞALLAH BU DESTANI HEP BİRLİKTE YAZACAĞIZ"
Başkan Erdoğan şöyle devam etti: "Binlerce kilometre uzakta olsanız da Türkiye'nin her hanesinde, her sokağında, her meydanında kalpler sizinle atacak. Bugüne kadar 'Biz bitti demeden bitmez' anlayışıyla mücadeleyi bırakmadığınıza, Türkiye için neleri başardığınıza defalarca şahit olduk. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak yaşadığımız gururun hatırası hala yüreklerimizde yaşıyor. Şimdi, yeni bir destanı yazmanın tam zamanı. İnşallah bu destanı hep birlikte yazacağız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Vurduğunuz gol olsun. Bayrak sizde, umut sizde, dua sizde. Yolunuz, bahtınız açık olsun bizim çocuklar."
"YOLUN SONU FİNAL OLSUN"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye A Milli Futbol Takımı'na Dünya Kupası'nda başarı diledi.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "A Milli Futbol Takımımıza, 2026 FIFA Dünya Kupası ilk grup maçında Avustralya karşısında başarılar diliyorum. Ay yıldızlı formamızla sahaya çıkacak millilerimize yürekten inanıyoruz. Yolun sonu final olsun." ifadelerini kullandı.
Yılmaz, paylaşımında AK Parti tarafından A Milli Futbol Takımı için hazırlanan marşa da yer verdi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN A MİLLİ TAKIM'A BAŞARI MESAJI
CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Kupası yolunda sahaya çıkacak A Milli Futbol Takımı için sosyal medya hesabından bir başarı mesajı yayımladı.
"MİLLET OLARAK TEK YÜREĞİZ"
Kılıçdaroğlu, farklı görüş ve düşüncelerin ötesinde milletin ortak bir heyecan etrafında birleştiğini vurguladı.Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: Bugün; görüşlerimizin, düşüncelerimizin, farklılıklarımızın ötesinde, milletimizin aynı heyecanla, aynı umutla ve aynı gururla tek yürek olduğu bir gündür. Dünya Kupası yolunda sahaya çıkacak olan A Millî Futbol Takımımıza gönülden başarılar diliyorum.
Ay-yıldızlı formayı taşıyan evlatlarımızın; mücadeleleriyle, inançlarıyla ve yürekleriyle ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine olan inancımız tamdır. Yolunuz açık, şansınız bol olsun! Bugün 86 milyon yürek sizinle, Türkiye sizinle! Haydi Bizim Çocuklar…
"KALBİMİZ DE DUALARIMIZ DA SİZİNLE"
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise A Milli Futbol Takımı için yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Yarın büyük bir heyecana uyanıyoruz. Yıllar sonra Dünya Kupası sahnesinde ay-yıldızlı bayrağımızı yeniden dalgalandırmanın gururunu yaşayacağız. Kalbimiz de dualarımız da sizinle. Ayağınıza taş değmesin" ifadelerine yer verdi.
"YENİ GURURLAR YAŞATACAKLARINA İNANIYORUM"
Bir destek mesajı da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi. Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ay yıldızlı bayrağımızı 24 yıl sonra yeniden futbolun en büyük sahnesinde dalgalandıracak olan A Millî Futbol Takımımıza başarılar diliyorum Gösterecekleri azim ve kararlılıkla milletimize yeni gururlar yaşatacaklarına inanıyorum."
İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN, A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NA DESTEK MESAJI
İletişim Başkanı Duran, Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na video mesaj yayımladı. İletişim Başkanı Duran mesajında, "A Milli Futbol Takımımızın çok kıymetli oyuncularını, teknik heyetinden yöneticisine, malzemecisinden sağlık ekibine kadar her bir görevlimizi canıgönülden selamlıyor, Ay-Yıldızlı ekibimize başarılar diliyorum. Sevgili futbolcu kardeşlerim, biz millet olarak futbolu çok seviyoruz. Futbol, bizler için sokakta başlayan bir hayal, mahalle aralarında filizlenen bir tutku ve milyonları bir araya getiren büyük bir sevdadır" diye konuştu.
"AZİZ MİLLETİ YENİDEN FUTBOLUN EN BÜYÜK SAHNESİNE, 2026 DÜNYA KUPASI'NA TAŞIDINIZ"
Milli Takım'ın 24 yıllık bir hasrete son verdiğini ifade eden Duran, "Bugün artık gelişmiş altyapılarımız, spor kulüplerimiz sayesinde ülkemizin dört bir yanında yüz binlerce çocuğumuz futbol oynuyor, hayallerinin peşinden koşuyor. Tıpkı sizler gibi, bir gün Ay-Yıldızlı formayı giyebilmenin hayaliyle yanıp tutuşuyor. Siz de bir zamanlar Lefterlerin, Metin Oktayların, Baba Hakkıların giydiği formayı sırtınıza geçirmeyi, ülkenizi temsil etmeyi düşlediniz. Hem Allah vergisi yetenekleriniz hem de çocukluğunuzdan bu yana ortaya koyduğunuz dirayetli çalışma ve azminizle bu onura eriştiniz. Ve tam 24 yıllık bir hasrete son vererek bu aziz milleti yeniden futbolun en büyük sahnesine, 2026 Dünya Kupası'na taşıdınız. Bu büyük sahneye uzanan yolda takım olarak gösterdiğiniz gayrete hepimiz şahidiz. Şimdi ise tüm dünyanın gözü önünde bu başarıyı daha da ileriye taşıma zamanı. Turnuva boyunca elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza, bizleri gururlandıracağınıza ve hepsinden önemlisi Ay-Yıldızlı bayrağımızı layıkıyla temsil edeceğinize olan inancımız tam. 86 milyonun kalbi sizlerle atacak. Milletimizin duaları sizinle olacak" şeklinde konuştu.
"BAŞARILARLA DOLU BİR DÜNYA KUPASI GEÇİRMENİZİ DİLİYORUM"
Duran, "Turnuvada elde edeceğiniz derece ne olursa olsun, milletimizin sizleri gururla bağrına basacağından emin olun. Milli Takımımızın yeteneklerine, takım ruhuna ve mücadele azmine sonuna kadar inanıyorum. Bu duygularla, oyuncularımızın yanı sıra teknik ekibimize, yöneticilerimize ve Milli Takım'a emeği geçen tüm görevlilerimize gönülden başarılar diliyorum. Vurduğunuz gol, yolun sonu kupa olsun inşallah. Başarılarla dolu bir Dünya Kupası geçirmenizi diliyorum. Rabbim yolunuzu açık etsin" diye konuştu.