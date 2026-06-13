Başkan Erdoğan A Milli Takım'a seslendi: Kalpler sizinle atacak! Siyasilerden peş peşe destek mesajı

Türk futbolunun 24 yıllık Dünya Kupası hasreti sona ererken, Türkiye yeniden dünyanın en büyük futbol sahnesine çıkıyor. Yurt genelinde büyük heyecan yaşanırken, milyonlarca vatandaş Ay-Yıldızlılar'a destek için kenetlendi. Devletin zirvesinden de peş peşe başarı mesajları gelirken, Başkan Erdoğan, Dünya Kupası Avustralya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı için video mesaj yayınladı. Erdoğan, "Binlerce kilometre uzakta olsanız da Türkiye'nin her hanesinde, her sokağında, her meydanında kalpler sizinle atacak. Şimdi yeni bir destan yazma zamanı." ifadelerine yer verdi.

Türk futbolu için tarihi bir dönüm noktası yeniden sahneye çıkıyor. 2002 Dünya Kupası'nda elde edilen unutulmaz üçüncülüğün ardından geçen 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son veren A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. 24 yıllık hasret son buluyor 24 YILLIK HASRET SON BULUYOR Türkiye'nin Dünya Kupası heyecanı yurt genelinde adeta bayram havası estirirken, milyonlarca vatandaş ay-yıldızlı bayraklarla Milli Takım'a destek veriyor. Şehir meydanlarından kahvehanelere, evlerden iş yerlerine kadar her noktada tek gündem Ay-Yıldızlılar'ın tarihi sınavı. SİYASİLERDEN A MİLLİ TAKIM'A PEŞ PEŞE DESTEK MESAJI

Milli heyecanın yükseldiği günlerde siyasilerden de peş peşe destek mesajları geldi. Devletin zirvesinden yapılan açıklamalarda Milli Takım'a başarı dilekleri iletilirken, futbolcuların Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine olan inanç vurgulandı. İşte siyasilerin başarı mesajları... BAŞKAN ERDOĞAN'DAN A MİLLİ TAKIM'A DESTEK MESAJI BAŞKAN ERDOĞAN: ŞİMDİ YENİ BİR DESTAN YAZMA ZAMANI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için video mesaj yayınladı. "BEKLEDİĞİMİZ DÜNYA KUPASI YOLCULUĞUMUZ BAŞLIYOR"

Başkan Erdoğan mesajında, "Milli takımımızın çok değerli sporcuları, yarınki Avustralya maçıyla millet olarak heyecanla beklediğimiz Dünya Kupası yolculuğumuz başlıyor. 24 yıl sonra yaşayacağımız bu ilk Dünya Kupası heyecanı, ülkemizin dört bir yanını sarmış durumda. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar 86 milyonun her bir ferdi bugün aynı duyguda birleşti. Sizler, ay-yıldızlı bayrağımızı dünyanın en büyük sahnesine taşıyan Türkiye'nin evlatlarısınız. Sahaya çıktığınızda bu milletin duasını, umudunu, tarihini ve gururunu da omuzlarınızda taşıyacaksınız. Yarın ve daha sonra oynayacağınız maçlarda, sahaya çıktığınız andan itibaren milletimizin desteğini yanınızda hissedeceksiniz" dedi. "İNŞALLAH BU DESTANI HEP BİRLİKTE YAZACAĞIZ"

Başkan Erdoğan şöyle devam etti: "Binlerce kilometre uzakta olsanız da Türkiye'nin her hanesinde, her sokağında, her meydanında kalpler sizinle atacak. Bugüne kadar 'Biz bitti demeden bitmez' anlayışıyla mücadeleyi bırakmadığınıza, Türkiye için neleri başardığınıza defalarca şahit olduk. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak yaşadığımız gururun hatırası hala yüreklerimizde yaşıyor. Şimdi, yeni bir destanı yazmanın tam zamanı. İnşallah bu destanı hep birlikte yazacağız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Vurduğunuz gol olsun. Bayrak sizde, umut sizde, dua sizde. Yolunuz, bahtınız açık olsun bizim çocuklar." Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'na başarı diledi (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) "YOLUN SONU FİNAL OLSUN"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye A Milli Futbol Takımı'na Dünya Kupası'nda başarı diledi. Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "A Milli Futbol Takımımıza, 2026 FIFA Dünya Kupası ilk grup maçında Avustralya karşısında başarılar diliyorum. Ay yıldızlı formamızla sahaya çıkacak millilerimize yürekten inanıyoruz. Yolun sonu final olsun." ifadelerini kullandı. Yılmaz, paylaşımında AK Parti tarafından A Milli Futbol Takımı için hazırlanan marşa da yer verdi.

Kılıçdaroğlu’ndan A Milli Takım’a başarı mesajı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) KILIÇDAROĞLU'NDAN A MİLLİ TAKIM'A BAŞARI MESAJI CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Kupası yolunda sahaya çıkacak A Milli Futbol Takımı için sosyal medya hesabından bir başarı mesajı yayımladı. "MİLLET OLARAK TEK YÜREĞİZ"

Kılıçdaroğlu, farklı görüş ve düşüncelerin ötesinde milletin ortak bir heyecan etrafında birleştiğini vurguladı.Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: Bugün; görüşlerimizin, düşüncelerimizin, farklılıklarımızın ötesinde, milletimizin aynı heyecanla, aynı umutla ve aynı gururla tek yürek olduğu bir gündür. Dünya Kupası yolunda sahaya çıkacak olan A Millî Futbol Takımımıza gönülden başarılar diliyorum.

Ay-yıldızlı formayı taşıyan evlatlarımızın; mücadeleleriyle, inançlarıyla ve yürekleriyle ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine olan inancımız tamdır. Yolunuz açık, şansınız bol olsun! Bugün 86 milyon yürek sizinle, Türkiye sizinle! Haydi Bizim Çocuklar…

Bakan Memişoğlu'nun paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) "KALBİMİZ DE DUALARIMIZ DA SİZİNLE"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise A Milli Futbol Takımı için yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Yarın büyük bir heyecana uyanıyoruz. Yıllar sonra Dünya Kupası sahnesinde ay-yıldızlı bayrağımızı yeniden dalgalandırmanın gururunu yaşayacağız. Kalbimiz de dualarımız da sizinle. Ayağınıza taş değmesin" ifadelerine yer verdi.