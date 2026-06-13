B Grubu'nda nefes kesen son! Katar uzatmalarda hayat buldu

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Katar ile İsviçre karşı karşıya geldi. San Francisco Bay Area Stadyumu'nda oynanan mücadelede nefesler son ana kadar tutuldu. İsviçre'nin ilk yarıda bulduğu gole rağmen pes etmeyen Katar, uzatma dakikalarında gelen kritik golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla iki takım da turnuvaya 1'er puanla başlarken, Katar son dakikada aldığı puanla grup yarışında önemli bir avantaj yakaladı. İşte maçta yaşananlar…