B Grubu'nda nefes kesen son! Katar uzatmalarda hayat buldu
2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Katar ile İsviçre karşı karşıya geldi. San Francisco Bay Area Stadyumu'nda oynanan mücadelede nefesler son ana kadar tutuldu. İsviçre'nin ilk yarıda bulduğu gole rağmen pes etmeyen Katar, uzatma dakikalarında gelen kritik golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla iki takım da turnuvaya 1'er puanla başlarken, Katar son dakikada aldığı puanla grup yarışında önemli bir avantaj yakaladı. İşte maçta yaşananlar…
2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Katar ile İsviçre, Meksika'nın Monterrey şehrinde bulunan San Francisco Bay Area Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Honduraslı hakem Said Martinez'in yönettiği mücadelenin 14. dakikasında İsviçre penaltı kazandı. 17. dakikada beyaz noktanın başına geçen Breel Embolo topu ağlara göndererek İsviçre'yi 1-0 öne geçirdi.
İlk yarıda başka gol olmayınca İsviçre, soyunma odasına 1-0 üstün girdi. İkinci yarıda İsviçre üstün bir oyun sergilese de Katar, 90+4. dakikada Boualem Khoukhi'nin attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu. Grupta oynanan diğer maçta ise Kanada ile Bosna Hersek 1-1 berabere kalmıştı.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR
1. İlk düdük sesi geldi ve karşılaşma başladı.
2. Katar atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Junior yakın mesafeden vuruşunu yaptı, top kalecide kaldı.
17. İsviçre, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Embolo penaltı vuruşunda hata yapmayarak takımını öne geçirdi.
21. Sağ kanatta Aebischer'in derin pasında ceza sahasında Embolo tek pas ile topu sağ çapraza indirdi. Zakaria'nın müsait durumda yaptığı sert vuruşu kaleci Abunada çelmeyi başardı.
45+2 İsviçre'de sol kanatta Vargas, rakibinden sıyrıldı ve yerden pasını penaltı noktasının solundaki Embolo'ya aktardı. Embolo'nun gelişine sert vuruşunda kaleci Abunada topu çelmeyi başardı.
45+6 Ceza sahası içi sağ çaprazında topu önünde bulan Aebischer gelişine vurdu, savunma topu kale sahasından çıkardı.
45+6 Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.