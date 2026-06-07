Futbolseverler ATV'de buluştu! Milliler Dünya Kupası öncesi moral depoladı
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son provasına çıktı. ABD'nin Miami kentinde tarihinde ilk kez Venezuela ile karşı karşıya gelen Ay-Yıldızlılar, ATV ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün golleriyle rakibini 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası öncesi moral depoladı. İşte karşılaşmada fileleri havalandıran goller...
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında ABD'nin Miami kentinde Venezuela ile tarihinde ilk kez karşı karşıya geldi. ATV ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede etkili bir performans ortaya koyan Ay-Yıldızlılar, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
İLK YARI
Venezuela 13. dakikada öne geçti. Sol kanattan topla buluşan Mendoza ceza sahasına yaklaştı, açısını düzeltip ceza sahası dışından çektiği sert şutta, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.
44. dakikada milli takım eşitliği yakaladı. Arda Güler sağ kanattan kazanılan kornerde topun başına geçti. Arda'nın doğrudan kaleye gönderdiği topu savunma son anda önledi, boşta kalan topu Barış Alper Yılmaz ağlara yolladı: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.
İKİNCİ YARI
54. dakikada milli takım öne geçti. Arda Güler'in pasını kontrol eden Yunus, ceza sahası dışında önünde seken topu çok iyi bir şutla ağlara yolladı: 1-2.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve milli takım mücadeleyi 2-1 kazandı.
VENEZUELA BULDUĞU GOLLE 1-0 ÖNE GEÇTİ
2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Venezuela ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, mücadelenin 13. dakikasında kalesinde gördüğü golle 1-0 geriye düştü.
BARIŞ ALPER YILMAZ SKORA DENGE GETİRDİ
Dünya Kupası öncesindeki hazırlık maçında geri düşen A Milli Futbol Takımımız, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle skora denge getirdi. Ay-Yıldızlılar, yıldız oyuncunun kaydettiği golle Venezuela karşısında 1-1'lik eşitliği yakalayarak yeniden oyuna ortak oldu.
GALİBİYET GOLÜ YUNUS'TAN GELDİ
2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Venezuela ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, mücadelenin 54. dakikasında Yunus Akgün'ün attığı golle skoru 2-1 yaparak öne geçti.
A MİLLİLER HATA YAPMADI
FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarını ABD'de sürdüren A Milli Futbol Takımı, son hazırlık maçında Inter Miami FC Stadyumu'nda Venezuela ile karşılaştı. Milliler ilk yarısını 1-1 berabere tamamladığı müsabakayı 2-1'lik skorla kazandı. A Millilerin gollerini 44. dakikada Barış Alper Yılmaz, 54. dakikada da Yunus Akgün kaydetti. Venezuela'nın golünü ise 13. dakikada Gleiker Mendoza attı.
Ay-yıldızlılar, ilk hazırlık maçında İstanbul'da karşılaştığı Kuzey Makedonya'yı 4-0'lık skorla mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlılar böylece hazırlık döneminde oynadığı 2 karşılaşmadan da galip ayrıldı.
Milliler, karşılaşmanın ardından Dünya Kupası'ndaki ana kamp merkezi olan Arizona Mesa'ya geçecek.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, İrfan Can Kahveci ve Deniz Gül 11'ile başladı. Montella daha sonra oyuna Maça daha sonra Merih Demiral, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Salih Özcan, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu ve Oğuz Aydın'ı dahil etti.
VENEZUELA İLE İLK KEZ OYNADI
A Milli Futbol Takımı, Venezuela ile tarihinde ilk kez karşı karşıya geldi. Milliler, Güney Amerika ekibiyle oynadığı ilk müsabakadan da galip ayrıldı.
BARIŞ ALPER YILMAZ 4. GOLÜNÜ KAYDETTİ
Millilerin ilk gol Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Müsabakanın 44. dakikasında sağ taraftan Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde oluşan karambolde Barış Alper, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu. 26 yaşındaki futbolcu böylece A Milli Takım'daki 3. golünü attı. Maça 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı.
YUNUS AKGÜN 4. GOLÜNÜ ATTI
Ay-yıldızlıların müsabakadaki ikinci golünü Yunus Akgün kaydetti. Karşılaşmanın 54. dakikasında sol taraftan Arda Güler'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Yunus'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skoru 2-1 oldu. 25 yaşındaki futbolcu bu golle milli takımdaki gol sayısını 4'e çıkardı. Mücadelede yedeklerde yer alan Yunus Akgün, 46. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna girdi.
KEREM AKTÜRKOĞLU SÜRE ALDI
A millilerde İstanbul'daki çalışmalarda sakatlanan Kerem Aktürkoğlu, tedavisinin tamamlanmasının ardından ilk maçını Venezuela karşısında oynadı. Kerem, müsabakanın 62. dakikasında Deniz Gül'ün yerine oyuna dahil oldu.
MAÇTAN NOTLAR
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son oynadıkları Kuzey Makedonya karşılaşmasının 11'ine göre Venezuela karşısında sahaya 7 değişiklikle çıktı.
KAPTAN OLARAK ZEKİ ÇELİK ÇIKTI
A millilerde, Venezuela maçında sahaya Zeki Çelik kaptan olarak çıktı. Zeki, bu müsabaka ile birlikte ay-yıldızlı formayı 61. kez giydi.
AY-YILDIZLILARIN 11'İ
Milliler karşılaşmaya; Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler ve Deniz Gül 11'i ile başladı.
Yedeklerde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Aral Şimşir, Mert Müldür, Yunus Akgün, Demir Ege Tıknaz, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Samet Akaydin ve Can Uzun bekledi.
Öte yandan milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de forma giydiği dönemde birlikte çalıştığı Venezuela Milli Takımı'nda görev yapan Ortega Oscar Ortega ile Inter Miami Stadyumu'nda bir araya geldi.
TÜRK TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Dünya Kupası öncesi son provasını Venezuela karşısında yapan A Milli Futbol Takımı'nı, Türk taraftarlar yalnız bırakmadı. Burada yaşayan ve çevre şehirlerden gelen birçok ay-yıldızlı taraftarlar müsabakayı tribünden takip etti.