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ATV ekranlarında futbol şöleni! Panzerler ABD'yi 2 golle geçti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
ATV ekranlarında futbol şöleni! Panzerler ABD'yi 2 golle geçti

2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında futbol dünyasının iki devi ABD ile Almanya, Chicago'da karşı karşıya geldi. Turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile dünya futbolunun köklü temsilcilerinden Almanya'nın mücadelesi, yüksek temposu ve karşılıklı golleriyle futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanan dev karşılaşmada kazanan taraf 2-1'lik skorla Almanya oldu.

2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile Almanya, turnuva öncesindeki kritik hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Chicago'da oynanan ve futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği mücadelede iki dev ekip sahaya çıkarken, heyecan dolu karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlandı.

ATV ekranlarında futbol şöleni! Panzerler ABD'yi 2 golle geçti - 1

PANZERLERDEN ERKEN GOL

Chicago'daki Soldier Field Stadyumu'nda oynanan mücadeleye Almanya etkili başladı. Henüz 2. dakikada kazanılan serbest vuruş sonrası gelişen atakta Almanlar topu ağlarla buluşturarak 1-0 öne geçti.

Erken gelen gol, karşılaşmanın yüksek tempoda geçeceğinin ilk işaretini verirken iki ekip de mücadele boyunca hücum futbolundan taviz vermedi.

ATV ekranlarında futbol şöleni! Panzerler ABD'yi 2 golle geçti - 2

ABD'DEN ROBINSON İLE YANIT

Yediği gole rağmen oyundan kopmayan ABD, taraftarının desteğiyle rakip kalede baskısını artırdı. Dakikalar 37'yi gösterdiğinde kullanılan korner sonrası ceza sahası dışına açılan topu iyi takip eden Antonee Robinson, yaptığı şık vuruşla fileleri havalandırdı.

Bu golle skora denge gelirken tribünlerde büyük sevinç yaşandı ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

ATV ekranlarında futbol şöleni! Panzerler ABD'yi 2 golle geçti - 3

LEROY SANE GALİBİYETİ GETİRDİ

İkinci yarıda iki takım da galibiyet için risk alırken, sahneye yıldız isim Leroy Sane çıktı. Dakikalar 57'yi gösterdiğinde Galatasaray forması giyen tecrübeli oyuncu, klas bir vuruşla topu ağlara göndererek Almanya'yı yeniden öne geçirdi.

Kalan dakikalarda ABD'nin beraberlik çabaları sonuç vermeyince mücadele Almanya'nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

ALMANYA ERKEN BULDUĞU GOLLE ÖNE GEÇTİ

ALMANYA ERKEN BULDUĞU GOLLE ÖNE GEÇTİ

Dünya Kupası öncesi oynanan hazırlık maçında Almanya, 2. dakikada serbest vuruş sonrası gelen golle ABD karşısında 1-0 öne geçti.

ABD EŞİTLİĞİ YAKALADI

ROBINSON SAHNEYE ÇIKTI! ABD EŞİTLİĞİ YAKALADI

Dünya Kupası öncesi oynanan hazırlık maçında ABD, 37. dakikada kullanılan korner sonrası ceza sahası dışına seken topu Antonee Robinson'ın şık vuruşuyla ağlara göndererek skora denge getirdi: 1-1.

LEROY SANE'NİN GOLÜYLE ALMANYA YENİDEN ÖNDE

LEROY SANE'NİN GOLÜYLE ALMANYA YENİDEN ÖNDE

Almanya, ABD karşısında 57. dakikada sahneye çıkan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Leroy Sane'nin golüyle 2-1 öne geçti.

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