ATV ekranlarında futbol şöleni! Panzerler ABD'yi 2 golle geçti

2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında futbol dünyasının iki devi ABD ile Almanya, Chicago'da karşı karşıya geldi. Turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile dünya futbolunun köklü temsilcilerinden Almanya'nın mücadelesi, yüksek temposu ve karşılıklı golleriyle futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanan dev karşılaşmada kazanan taraf 2-1'lik skorla Almanya oldu.