ATV ekranlarında futbol şöleni! Panzerler ABD'yi 2 golle geçti
2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında futbol dünyasının iki devi ABD ile Almanya, Chicago'da karşı karşıya geldi. Turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile dünya futbolunun köklü temsilcilerinden Almanya'nın mücadelesi, yüksek temposu ve karşılıklı golleriyle futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanan dev karşılaşmada kazanan taraf 2-1'lik skorla Almanya oldu.
2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile Almanya, turnuva öncesindeki kritik hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Chicago'da oynanan ve futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği mücadelede iki dev ekip sahaya çıkarken, heyecan dolu karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlandı.
PANZERLERDEN ERKEN GOL
Chicago'daki Soldier Field Stadyumu'nda oynanan mücadeleye Almanya etkili başladı. Henüz 2. dakikada kazanılan serbest vuruş sonrası gelişen atakta Almanlar topu ağlarla buluşturarak 1-0 öne geçti.
Erken gelen gol, karşılaşmanın yüksek tempoda geçeceğinin ilk işaretini verirken iki ekip de mücadele boyunca hücum futbolundan taviz vermedi.
ABD'DEN ROBINSON İLE YANIT
Yediği gole rağmen oyundan kopmayan ABD, taraftarının desteğiyle rakip kalede baskısını artırdı. Dakikalar 37'yi gösterdiğinde kullanılan korner sonrası ceza sahası dışına açılan topu iyi takip eden Antonee Robinson, yaptığı şık vuruşla fileleri havalandırdı.
Bu golle skora denge gelirken tribünlerde büyük sevinç yaşandı ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
LEROY SANE GALİBİYETİ GETİRDİ
İkinci yarıda iki takım da galibiyet için risk alırken, sahneye yıldız isim Leroy Sane çıktı. Dakikalar 57'yi gösterdiğinde Galatasaray forması giyen tecrübeli oyuncu, klas bir vuruşla topu ağlara göndererek Almanya'yı yeniden öne geçirdi.
Kalan dakikalarda ABD'nin beraberlik çabaları sonuç vermeyince mücadele Almanya'nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
ALMANYA ERKEN BULDUĞU GOLLE ÖNE GEÇTİ
Dünya Kupası öncesi oynanan hazırlık maçında Almanya, 2. dakikada serbest vuruş sonrası gelen golle ABD karşısında 1-0 öne geçti.
ROBINSON SAHNEYE ÇIKTI! ABD EŞİTLİĞİ YAKALADI
Dünya Kupası öncesi oynanan hazırlık maçında ABD, 37. dakikada kullanılan korner sonrası ceza sahası dışına seken topu Antonee Robinson'ın şık vuruşuyla ağlara göndererek skora denge getirdi: 1-1.
LEROY SANE'NİN GOLÜYLE ALMANYA YENİDEN ÖNDE
Almanya, ABD karşısında 57. dakikada sahneye çıkan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Leroy Sane'nin golüyle 2-1 öne geçti.