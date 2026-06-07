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Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe ile anlaştı: Kadıköy'de çalacak yeni şarkı belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi heyecanı tam gaz devam ederken başkan adaylarından Hakan Safi gece yarısı bombayı patlattı. Daha önce Mason Greenwood, Luis Suarez ve Merih Demiral ile anlaşmaya vardıklarını duyuran Safi yeni bir müjdeyi daha duyurdu. Safi'ye ait seçim kampanyasının yürütüldüğü sosyal medya hesabından Hakan Çalhanoğlu ile özdeşleşen "Made in Romania" şarkısı paylaşıldı. Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe ile 3+1 yıllığına anlaştığı kaydedildi.

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe ile anlaştı: Kadıköy'de çalacak yeni şarkı belli oldu 1

KUM SAATİ ÇALIŞIYOR

Hakan Safi, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada ise taraftarların merakını artıran ifadeler kullandı. Başkan adayı açıklamasında, "Bu dünya yıldızlarına iki yıldız daha getireceğim. Anlaştık, söz benim için paradan kıymetli. Kum saati çalışıyor." sözleriyle yeni transfer müjdelerinin yolda olduğunu belirtti.

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe ile anlaştı: Kadıköy'de çalacak yeni şarkı belli oldu 2

"MADE IN ROMANIA"

Safi'nin açıklamalarının ardından gözler yapılacak yeni duyuruya çevrilirken, seçim kampanyası için kullanılan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Hesaptan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki şampiyonluk kutlamaları sırasında çaldığı ve sosyal medyada akım haline gelen "Made in Romania" şarkısının paylaşılması, transfer iddialarını beraberinde getirdi.

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe ile anlaştı: Kadıköy'de çalacak yeni şarkı belli oldu 3

İDDİALAR GÜÇLENDİ

Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, taraftarlar bunun Hakan Çalhanoğlu transferine yönelik bir mesaj olabileceğini öne sürdü. Resmi bir açıklama yapılmasa da paylaşımın zamanlaması, iddiaları daha da güçlendirdi.

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe ile anlaştı: Kadıköy'de çalacak yeni şarkı belli oldu 4

30 MAÇTA 12 GOL

Geride kalan sezonda Inter formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Hakan Çalhanoğlu, 30 resmi maçta görev aldı. Milli yıldız bu karşılaşmalarda 12 gol atarken 7 de asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe ile anlaştı: Kadıköy'de çalacak yeni şarkı belli oldu 5

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi. Hakan Safi başkan seçilirse; transferi resmiyete kavuşturacak.

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe ile anlaştı: Kadıköy'de çalacak yeni şarkı belli oldu 6

MENAJERİ AÇIKLADI

Menajerinin transferle ilgili olarak, "Son birkaç gündür Hakan Safi ile kapsamlı görüşmeler yapmakla kalmadım, aynı zamanda kendisiyle şahsen de görüştüm. Uzun zamandır arkadaşız ve konuşmalarımız büyük bir güvene dayanıyordu." dedi.

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe ile anlaştı: Kadıköy'de çalacak yeni şarkı belli oldu 7

Çalhanoğlu'nun menajeri "Doğal olarak birçok konuyu ve birkaç oyuncuyu, özellikle de birini ele aldık. Hakan Safi bu hafta sonu yapılacak seçimleri kazanırsa, en önemli oyuncum konusunda temel bir anlaşmaya varmış durumdayız." ifadelerini kullandığı belirtildi.Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 2. gününde başkanlık seçimi yapılacak. Hakan Safi ile Aziz Yıldırım'ın yarışacağı seçimde üyeler oylarını kullanacak.

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe ile anlaştı: Kadıköy'de çalacak yeni şarkı belli oldu 8

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 2. gününde başkanlık seçimi yapılacak. Hakan Safi ile Aziz Yıldırım'ın yarışacağı seçimde üyeler oylarını kullanacak.

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe ile anlaştı: Kadıköy'de çalacak yeni şarkı belli oldu 9

Oy verme işlemi saat 10.00'da başlayıp, saat 17.00'de sona erecek.

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