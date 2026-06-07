Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe ile anlaştı: Kadıköy'de çalacak yeni şarkı belli oldu

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi heyecanı tam gaz devam ederken başkan adaylarından Hakan Safi gece yarısı bombayı patlattı. Daha önce Mason Greenwood, Luis Suarez ve Merih Demiral ile anlaşmaya vardıklarını duyuran Safi yeni bir müjdeyi daha duyurdu. Safi'ye ait seçim kampanyasının yürütüldüğü sosyal medya hesabından Hakan Çalhanoğlu ile özdeşleşen "Made in Romania" şarkısı paylaşıldı. Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe ile 3+1 yıllığına anlaştığı kaydedildi.

KUM SAATİ ÇALIŞIYOR Hakan Safi, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada ise taraftarların merakını artıran ifadeler kullandı. Başkan adayı açıklamasında, "Bu dünya yıldızlarına iki yıldız daha getireceğim. Anlaştık, söz benim için paradan kıymetli. Kum saati çalışıyor." sözleriyle yeni transfer müjdelerinin yolda olduğunu belirtti.

"MADE IN ROMANIA"



Safi'nin açıklamalarının ardından gözler yapılacak yeni duyuruya çevrilirken, seçim kampanyası için kullanılan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Hesaptan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki şampiyonluk kutlamaları sırasında çaldığı ve sosyal medyada akım haline gelen "Made in Romania" şarkısının paylaşılması, transfer iddialarını beraberinde getirdi.

İDDİALAR GÜÇLENDİ Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, taraftarlar bunun Hakan Çalhanoğlu transferine yönelik bir mesaj olabileceğini öne sürdü. Resmi bir açıklama yapılmasa da paylaşımın zamanlaması, iddiaları daha da güçlendirdi.

30 MAÇTA 12 GOL Geride kalan sezonda Inter formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Hakan Çalhanoğlu, 30 resmi maçta görev aldı. Milli yıldız bu karşılaşmalarda 12 gol atarken 7 de asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.