Dünya Kupası öncesi dev prova! Türkiye-Venezuela maçı ATV’de

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son provasına çıkıyor. Ay-Yıldızlılar, tarihinde ilk kez karşılaşacağı Venezuela ile ABD'nin Miami kentinde kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası öncesi son durumunu görmek isteyen Millilerimizin kritik mücadelesi, saat 01.00'den itibaren canlı yayınla ATV ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki hazırlık kampını ABD'nin Florida eyaletinde sürdürüyor. Ay-Yıldızlılar, Cumartesi'yi Pazar gününe bağlayan gece TSİ 01.00'de Chase Stadyumu'nda (Inter Miami FC Stadı) Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin en dikkat çekici yanı ise Türkiye'nin tarihinde ilk kez bir Güney Amerika ülkesi olan Venezuela ile yeşil sahada karşılaşacak olması. Milliler, bu tarihi randevudan galibiyetle ayrılarak ABD'deki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya moralli dönmeyi hedefliyor.

MAÇ HEYECANI ATV'DE Türkiye ile Venezuela arasında Inter Miami FC Stadı'nda oynanacak mücadele, 6 Haziran Cumartesi'yi 7 Haziran Pazar'a bağlayan gece TSİ 01.00'de başlayacak. A Milli Takımımızın Venezuela ile karşı karşıya geleceği bu kritik karşılaşma, ATV ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

HEDEF SERİYİ SÜRDÜRMEK VE DÜNYA KUPASI'NA HAZIR GİRMEK Hazırlık sürecine etkili bir başlangıç yapan A Milli Takımımız, İstanbul'da oynadığı ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ederek dikkat çekici bir performans sergilemişti. Venezuela karşılaşması, 14 Haziran'da Avustralya ile oynanacak Dünya Kupası grup maçları öncesindeki son prova niteliğini taşıyor. Teknik heyet, bu mücadelede takımın son durumunu görmek ve turnuva kadrosuna son şeklini vermek istiyor.