Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano dönemi! Resmen açıklandı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Geçtiğimiz sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra yeni hocasını İtalya'da buldu. Siyah beyazlılar, teknik direktör Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Geçtiğimiz sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra yeni hocasını İtalya'da buldu. Siyah beyazlılar, teknik direktör Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Siyah beyazlılardan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Vincenzo Italiano ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.