Galatasaray’ın şampiyonluk sırrı ortaya çıktı! Gizli kaptan dümende

Galatasaray’ın Süper Lig’deki 26. şampiyonluğunun perde arkasından çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Şampiyonluk yolunda saha içindeki performansıyla parlayan Abdülkerim Bardakcı’nın, saha dışında da kriz anlarında "gerçek lider" rolünü üstlendiği ortaya çıktı.

Tarih 18 Eylül 2025… Yer Almanya… Galatasaray, UEFA Avrupa arenasında Eintracht Frankfurt deplasmanına Victor Osimhen'den yoksun çıktı. Milli takım kampında sakatlanan Nijeryalı yıldız kadroda yer almazken, sarı-kırmızılıların ilk 11 tercihinde Mauro Icardi'nin bulunmaması dikkat çekti.

Osimhen'in yokluğunda ilk 11'de görev bekleyen Arjantinli golcünün, yedek kulübesinde başlamasına tepki gösterdiği öne sürüldü. Okan Buruk ise hareketsiz olduğu gerekçesiyle Mauro Icardi yerine Barış Alper Yılmaz'ı tercih etti.

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray 1-0 önde iken kale ağzından topu auta atmasaydı hocasını haklı çıkaracaktı ancak peş peşe bireysel hatalarla 5-1'lik farklı yenilgi geldi.

BAŞARININ SIRRI DERT DİNLEME ODASI

Sabah'ın haberine göre Muslera'nın ayrılığı sonrası kaptanlık pazubandı Mauro Icardi'ye geçti ancak takım içi liderlik görevini Abdülkerim Bardakcı üstlendi.

Cezalı olduğu deplasmanda takımı yalnız bırakmayan, kamplarda odasında derdi olan yerli-yabancı her oyuncuyu ağırlayan Abdülkerim Bardakcı, saha içindeki istikrarını da korumasını bildi. Bankosu olduğu Milli Takım'la birlikte 1 sezonda şimdiden 52 maçı gördü.

