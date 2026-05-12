Galatasaray’ın şampiyonluk sırrı ortaya çıktı! Gizli kaptan dümende

Sabah'ın haberine göre Muslera'nın ayrılığı sonrası kaptanlık pazubandı Mauro Icardi'ye geçti ancak takım içi liderlik görevini Abdülkerim Bardakcı üstlendi.

Abdülkerim Bardakcı

Cezalı olduğu deplasmanda takımı yalnız bırakmayan, kamplarda odasında derdi olan yerli-yabancı her oyuncuyu ağırlayan Abdülkerim Bardakcı, saha içindeki istikrarını da korumasını bildi. Bankosu olduğu Milli Takım'la birlikte 1 sezonda şimdiden 52 maçı gördü.