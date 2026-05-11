Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Sözleşme için başkan Dursun Özbek'ten açıklama geldi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi'nin geleceği hakkında konuştu. Arjantinli yıldızın bir nesli Galatasaraylı yaptığını söyleyen Özbek "Şartları karşılıklı oturup konuşacağız. Icardi bizim için önemli bir değer” dedi.

İşte Dursun Özbek'in sözleri:

"ÇARŞAMBA VEYA PERŞEMBE STADYUMDA KUTLAYACAĞIZ"

"Çok mutluyum. Son derece güzel bir sezon geçirdik. Zor bir sezondu ama güzel bitti. Taraftarlarımızı ve camiayı mutlu ettik. Futbolcularla, teknik heyetle ve yönetimle Galatasaray'a güzel bir hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Tüm Galatasaraylıları kutlamaya davet ediyorum. Stadyumda yapacağız. Arkadaşlarımız çalışıyor. Çarşamba veya perşembe günü stadyumda taraftarımızla güzel bir kutlama yapacağız.

ICARDI SÖZLERİ: ŞARTLARI OTURUP GÖRÜŞECEĞİZ

Sezon sonu geliyor. Icardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle görüşeceğim. Şartlar nedir, karşılıklı oturup görüşeceğiz. Icardi bizim bir değerimiz. Icardi ile yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını diliyorum.