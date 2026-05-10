2025-2026 sezonu Şampiyonu Galatasaray! Spor yazarlarından Aslan'a uyarı: Ders çıkarılmalı

AHMET ÇAKAR - SADECE GOLCÜ DEĞİL Ölüp ölüp dirilmek bu olsa gerek. G.Saray kötü oynadı, üretemedi ama dün gece şampiyon oldu. Hele hele ilk yarıya baktığımızda topla oynama üstünlüğü G.Saray'da ama üretim sıfır. Üstelik devre biterken de Antalyaspor bir kere geldi, golü buldu. İkinci yarı baskı, istek var ama son paslar ve ortalar hep yanlış yerlere. Osimhen sadece bir golcü değil aynı zamanda büyük bir ateşleyici. Sürekli hem rakibini hem kendi arkadaşlarını baskı altında tuttu ve G.Saray beraberliği buldu. Artık herhalde rahat kazanır dediğimiz dakikalarda Antalyaspor frikikten harika bir golle yine öne geçti. O dakikalarda F.Bahçe, Konya'da farklı öndeydi, tüm futbol kamuoyu 'neler oluyor' derken penaltı geldi. Osimhen skoru dengeledi ama beraberlik bile Galatasaray'a tur attırmayacaktı ve bitime dakikalar kala Antalya, Osimhen'in savunmaya çarpıp ağları bulan vuruşundan yediği golle küme düşme potasına girdi.

Hakem Çağdaş Altay'ı hiç beğenmedim. İlk golde Victor Osimhen ofsaytta. Topa dokunmuyor ama Antalyasporlu rakip oyuncuya müdahalesi ve teması var. Verdiği penaltıda karar doğru ama Antalyasporlu defans oyuncusunun oyundan atılması gerekiyordu. Son adam olarak Yunus'u indirdi ama ne kırmızı kart geldi ne de VAR müdahalesi.

LEVENT TÜZEMEN - ICARDI İLE DEVAM EDİN G.Saraylılar, 26. şampiyonluğu üç yılın ardından gelen zafer olarak uzun süre hatırlayacaklardır! Antalyaspor maçına favori çıkan, 3 atar 5 atar diyenlere inat G.Saraylı oyuncular stresten mi baskıdan mı bilemem ama camiaya, taraftarlarına resmen ecel teri döktürdü. İnanın, yüzlerce taraftarın stresten saçlarının beyazladığını düşünüyorum. Avrupa'da Liverpool'u 2 kez deviren, Juventus'a sahayı dar eden G.Saraylı oyuncuların girdiği stresi anlamsız buluyorum. 350 milyon Euro'luk kadro, şampiyonluğu daha Nisan ayında ilan etmeliydi. Dursun Özbek, iyi ki Osimhen'i transfer etmiş. Nijeryalı yıldız, müthiş savaştı. Tribünleri ayağa kaldırdı, son dakikada attığı golle G.Saray'ı resmen şampiyon yaptı. Gelecek sezon da yönetim, Osimhen'i elinde tutmanın çabalarını göstermeli çünkü G.Saray, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek. Bu yüzden takviye edilecek kadro ile Osimhen çok daha güçlü işlere imza atar. Ancak bu sezondan iyi bir ders çıkarılmalı. G.Saray gibi 3 yıl üst üste şampiyon olan bir takım, son şampiyonluktaki gibi 22 puan kaybedemez. Ayrıca G.Saray'ın şampiyonluğunu perçinleyen gol öncesi İcardi'nin topu rakipten kurtarışı ve Kaan'a yaptığı asist 10 numaraydı. G.Saray yönetimi, İcardi ile yolları ayırmayı bir daha düşünsün. Arjantinli, G.Saray için bir fenomen! Birçok takımın santrfor aradığı dönemde eldeki İcardi, transfer edilecek santrfordan daha iyi olur. Şampiyonluk G.Saray ailesine hayırlı uğurlu olsun, huzur getirsin.

BÜLENT TİMURLENK - HEPSİ 20'NİN 6'INDA Travmatik bir mağlubiyetin ardından kazanırsan şampiyon olacağın maça taraftarın önünde nasıl başlanması gerekiyorsa öyle başladı Galatasaray. Oyunun rengi ilk 5 dakikada belli oldu, Sara'nın yokluğunda İlkay'ın dikine oynayıp hat kırması gerekiyordu, imtina etti. Barış ve Sane çizgiye çıkmış, her top aldıklarında ikili baskı yiyorlardı. Osimhen'in canhıraş mücadelesi, düştüğü ofsaytlar, topa ilk dokunuşta heyecanına yenik düşmesi ve dışarı giden kafa vuruşları… Antalya ilk yarıda bir kere gelip golü bulduğunda elbette ki insanların aklına 31 yıl öncesi gelmiştir. Evinde Gaziantep, Samsun, Antalya'ya kaybeden Galatasaray ve kaçan şampiyonluk. Bu sezon da RAMS Park'ta Antep beraberliği, Samsun yenilgisi ve Antalya mı? Oyunun kaderini değiştiren adam Lang oldu. İlk golün ortasında ve şampiyonluğu getiren golde Osimhen'e verdiği zor pas… Uğurcan kalesinde top kurtarmadan iki gol yerken Antalyaspor'da biri kafa, biri şık frikik golü atan Soner'in kariyer maçı oynadığını söylemek lazım. Kaptan İcardi'nin iki kişinin arasından çıkıp Kaan'a attırdığı gol de "Aşkın Olayım"ın vedası mı, göreceğiz… Bu şampiyonluk mu zor geldi, Galatasaray mı kendi kendine zorlaştırdı, bunu tartışabiliriz ama tartışılmayacak olan Okan Buruk'un 4 şampiyonlukla lig tarihine damga vurmuş olması… Galatasaray yönetimi, Buruk ve ekibi, futbolcular ve Kemerburgaz'da emeği geçen herkese tebrikler… Galatasaray 26. kez şampiyon mu diyoruz yoksa Galatasaray'ın rakiplerinin hepsi 20'nin 6'nda mı!