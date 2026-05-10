2025-2026 sezonu Şampiyonu Galatasaray! Spor yazarlarından Aslan'a uyarı: Ders çıkarılmalı
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray, mücadeleden 4-2 galip ayrılarak sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu sonuçla puanını 80'e yükselten sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig tarihindeki 26. şampiyonluğunu elde ederek en fazla şampiyonluk yaşayan takım olma unvanını da perçinledi. Spor yazarları Aslan'ın şampiyonluğunu yorumlarken Sabah Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen "Bu sezondan iyi bir ders çıkarılmalı. G.Saray gibi 3 yıl üst üste şampiyon olan bir takım, son şampiyonluktaki gibi 22 puan kaybedemez." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Süper Lig'de 33. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta Hesap.com Antalyaspor ile karşılaştı. Soner Dikmen'in golleriyle iki kez geri düştüğü müsabakayı Mario Lemina, Victor Osimhen (2) ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 4-2 kazanan Galatasaray, sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
KENDİ REKORUNU EGALE ETTİ
Galatasaray, Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste şampiyon olma rekorunu tekrarladı.
Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997 ve 1999-2000 sezonları arasında 4 kez üst üste şampiyon olarak rekor kırdı. Söz konusu dönemde futbolcu olarak görev yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adam koltuğunda da bunu başardı.
"Cimbom" Türk futbol tarihinde ikinci kez 4 sezon üst üste şampiyon olma başarısı gösterdi.
GÖZÜNÜ REKORA DİKECEK
Galatasaray, şampiyonluğun ardından gelecek sezon üst üste 5. kez mutlu sona ulaşmayı hedefleyecek.
Kendi rekorunu kıran sarı-kırmızılı ekibin yeni sezona da Dursun Özbek başkanlığında ve teknik direktör Okan Buruk yönetiminde girmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekip, 2026-2027 sezonunda da doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek.
Galatasaray, yeni sezonda hem Avrupa'da başarılı olmaya hem de şampiyonluk serisini 5'e çıkarmayı hedefleyecek.
GELECEK SEZON DA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE
Galatasaray, gelecek sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
Şampiyonluk ipini göğüslediği için doğrudan 36 takımlı lig etabında yer alacak sarı-kırmızılılar, büyük bir geliri de kasasına koyacak.
Galatasaray, bu sezon "Devler Ligi"nde son 16 turuna kadar yükselmişti.
RAKİPLERİYLE CİDDİ FARK
Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk sayısında rakiplerine ciddi fark attı.
Ligdeki şampiyonluk sayısını 26'ya taşıyan sarı-kırmızılı ekip, 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe ile 7, 16 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş ile 10 şampiyonluk fark yakaladı.
Süper Lig'de Trabzonspor'un 7, Bursaspor ve İstanbul Başakşehir'in birer şampiyonluğu bulunuyor.