Başkan Erdoğan'dan şampiyon Galatasaray'a tebrik telefonu: Dursun Özbek ve Okan Buruk ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig’de şampiyon olan Galatasaray için Kulüp Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk’u telefonla arayarak tebrik etti.