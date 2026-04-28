FIFA ve IFAB’dan ayrımcılığa karşı ortak adım
International Football Association Board (IFAB), ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele kapsamında yeni kurallar getirdi. FIFA önerisiyle kabul edilen düzenlemeye göre, ayrımcı ifadeleri gizlemek amacıyla ağzını kapatan futbolcular oyundan ihraç edilecek. 2026 Dünya Kupası’nda uygulanacak kurallar, sahayı terk eden oyuncu ve teknik ekiplere de yaptırım öngörüyor.
International Football Association Board (IFAB), Kanada'nın Vancouver kentinde gerçekleştirdiği toplantıda futbolun disiplin kurallarını doğrudan etkileyecek önemli kararlar aldı.
VANCOUVER'DA TARİHİ OY BİRLİĞİ: FIFA ÖNERDİ IFAB ONAYLADI
FIFA tarafından ayrımcılıkla mücadele kapsamında sunulan iki kural değişikliği oy birliğiyle kabul edildi. Böylece sahalarda ayrımcı ve uygunsuz davranışlara karşı daha sert yaptırımların uygulanacağı yeni bir dönem başlatıldı.
2026 DÜNYA KUPASI'NDA YENİ DÖNEMİ
Yeni düzenlemeler, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan itibaren yürürlüğe girecek. Buna göre ayrımcı ifadeleri gizlemek amacıyla ağzını kapatan futbolcular, hakem kararına tepki olarak sahayı terk eden oyuncular ve bu yönde talimat veren teknik ekip üyeleri kırmızı kartla cezalandırılabilecek.
Amaç, hem oyunun disiplinini korumak hem de ayrımcılıkla mücadelede daha net bir çerçeve oluşturmak.
FUTBOLDA AYRIMCILIĞA "SIFIR TOLERANS"
Kararın arka planında ise Vinícius Júnior ile Gianluca Prestianni arasında yaşanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran ırkçılık iddiası bulunuyor. Söz konusu olayın ardından UEFA Disiplin Kurulu, Prestianni'ye 6 maç men cezası vermişti.
Bu gelişme, uluslararası futbol otoritelerinin ayrımcılıkla mücadelede daha kararlı adımlar atmasına zemin hazırladı.