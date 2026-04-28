FIFA ve IFAB’dan ayrımcılığa karşı ortak adım

International Football Association Board (IFAB), Kanada'nın Vancouver kentinde gerçekleştirdiği toplantıda futbolun disiplin kurallarını doğrudan etkileyecek önemli kararlar aldı.

VANCOUVER'DA TARİHİ OY BİRLİĞİ: FIFA ÖNERDİ IFAB ONAYLADI

FIFA tarafından ayrımcılıkla mücadele kapsamında sunulan iki kural değişikliği oy birliğiyle kabul edildi. Böylece sahalarda ayrımcı ve uygunsuz davranışlara karşı daha sert yaptırımların uygulanacağı yeni bir dönem başlatıldı.

2026 DÜNYA KUPASI'NDA YENİ DÖNEMİ

Yeni düzenlemeler, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan itibaren yürürlüğe girecek. Buna göre ayrımcı ifadeleri gizlemek amacıyla ağzını kapatan futbolcular, hakem kararına tepki olarak sahayı terk eden oyuncular ve bu yönde talimat veren teknik ekip üyeleri kırmızı kartla cezalandırılabilecek.

Amaç, hem oyunun disiplinini korumak hem de ayrımcılıkla mücadelede daha net bir çerçeve oluşturmak.