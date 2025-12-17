Ziraat Kupası’nda Karadeniz fırtınası! Halil Dervişoğlu’ndan gol şovu

FOTOĞRAF: AA

İkinci yarıda da gollerine devam eden Halil, 60. dakikada penaltıdan ağları havalandırdı. Emrecan Bulut, 4 dakika sonra sahneye çıkarak farkın 3'e çıkmasını sağladı. 71'de ise Halil Dervişoğlu yeniden sahneye çıkarak tabelayı 5-1'e taşıdı. Son sözü 90'da Semih Güler söyledi. Maç 5-2 bitti.

Karadeniz temsilcisi sahadan 3 puanla ayrılırken Güneydoğu temsilcisi ise evine eli boş döndü.

Rizespor bir sonraki maçında Erzurumspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Kocaelispor'u ağırlayacak.