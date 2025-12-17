Ziraat Kupası’nda Karadeniz fırtınası! Halil Dervişoğlu’ndan gol şovu
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda Rizespor, Didi Stadyumu’nda konuk ettiği Gaziantep FK’yı Halil Dervişoğlu’nun 4 golle yıldızlaştığı maçta 5-2 mağlup ederek kupaya 3 puanla başladı.
Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında Gaziantep FK'yı ağırladı.
Mücadele adeta golle başladı. Altin Zeqiri'nin asisti sonrası Halil Dervişoğlu 2. dakikada ağları havalandırıp takımını öne geçirdi. 20'de ise farkı ikiye çıkardı. Deian Sorescu, konuk takım adına 38. dakikada fileleri sarstı. İlk devre 2-1 sona erdi.
İkinci yarıda da gollerine devam eden Halil, 60. dakikada penaltıdan ağları havalandırdı. Emrecan Bulut, 4 dakika sonra sahneye çıkarak farkın 3'e çıkmasını sağladı. 71'de ise Halil Dervişoğlu yeniden sahneye çıkarak tabelayı 5-1'e taşıdı. Son sözü 90'da Semih Güler söyledi. Maç 5-2 bitti.
Karadeniz temsilcisi sahadan 3 puanla ayrılırken Güneydoğu temsilcisi ise evine eli boş döndü.
Rizespor bir sonraki maçında Erzurumspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Kocaelispor'u ağırlayacak.
İŞTE İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Taylan, Emrecan, Buljubasic, Laçi, Zeqiri, Halil
Gaziantep FK: Mustafa Burak, Arda, Juninho, Lungoyi, Semih, Sorescu, Boateng, Enver, Maxim, Ogün, Rodrigues
İLK YARI
1. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Zeqiri'nin ceza sahasının sol çaprazından ortasında topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-0
20. dakikada Çaykur Rizespor ikinci golünü kaydetti. Zeqiri'nin ceza sahasına kadar taşıdığı topla kalenin önünde buluşan Halil Dervişoğlu, meşin yuvarlağı kaleci Mustafa Burak Bozan'ın solundan ağlara gönderdi: 2-0
37. dakikada Gaziantep FK farkı 1'e indirdi. Kaleci Erdem Canpolat'ın hatalı pasında topla buluşan Sorescu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
İKİNCİ YARI
55. dakikada Çaykur Rizespor, VAR'da yapılan kontrolden sonra penaltı kazandı.
57. dakikada topun başına geçen Hali Dervişoğlu'nun penaltı atışında kaleci Mustafa Burak Bozan sağına uzanarak topu kontrol etti.
58. dakikada VAR'dan gelen uyarıyla kaleci Mustafa Burak Bozan'ın kale çizgisini erken terk etmesi nedeniyle maçın hakemi penaltının tekrarına hükmetti.
60. dakikada topun başına tekrar geçen Halil Dervişoğlu'nun sağ direk dibine vuruşunda kalecinin müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1
64 dakikada Zegiri'nin ceza sahası içerisinde ortasında, Emrecan Bulut'un sağ ayak içi plase vuruşunda yerden seken top filelerle buluştu: 4-1
70. dakikada Muhammet Taha Şahin'in ara pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Hali Dervişoğlu, savunmadan sıyrılarak yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 5-1
90. dakikada Gaziantep FK futbolcusu Camara'nın sert vuruşunda kaleci Erdem Canpolat'a çarparak dönen topu Semih Güler filelerle buluşturdu: 5-2
Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 5-2 üstünlüğüyle sona erdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İlçe ilçe duyuruldu! İstanbul’da 10 saatlik elektrik kesintisi: BEDAŞ-AYEDAŞ listesi
- Şendul Şaban nerede, ne zaman çekildi? Filmin konusu ve oyuncuları
- SGK 1000 personel alımı! Başvurular başladı mı, ne zaman? Başvuru şartları neler?
- Sahte Kabadayı filmi ne zaman, nerede çekildi? Sahte Kabadayı konusu ve oyuncuları
- EuroLeague takvimi | Zalgiris-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda?
- Zeka testi: Kış manzarasında saklı tüm ren geyiklerini 9 saniyede bulabilir misin?
- Gece sakın böyle uyumayın! Uzmanlar açıkladı: En kötü ve en iyi uyku pozisyonları
- Kaygının nedeni zihnimiz değil, soframızda gizli! Yedikleriniz ruh halinizi bozuyor olabilir
- Türkiye Uzay Ajansı ne zaman kuruldu? TUA görevleri ve hedefleri neler?
- Bilim insanları uyardı: Ruhsal hastalıklar tek başına ortaya çıkmıyor
- Kimyasal yok, makine yok: Sararan yastıklar 2 malzeme ile kar beyazı gibi parlayacak!
- Jake Paul – Anthony Joshua boks maçı ne zaman, saat kaçta? Kazanan ne kadar alacak?