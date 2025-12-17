CANLI-Çaykur Rizespor-Gaziantep FK

17 Aralık 2025, Çarşamba
Giriş: 17.12.2025 18:12 Güncelleme: 17.12.2025 18:38
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Puan cetvelinde 11. sıraya yerleşen Recep Uçar'ın ekibi, Süper Lig'de yukarılara tırmanmak isterken ZTK'da ise ilk maçtan 3 puanla ayrılarak iddiasını kanıtlamanın peşinde. Gaziantep FK ise ligde 7. sırada. 3 maçtır galibiyet yüzü görmeyen konuk takım, kupaya galibiyetle başlayarak moral bulmak istiyor. Karşılaşma A Spor'dan naklen canlı yayınlanırken Çaykur Rizespor maçın birinci dakikasında bulduğu gölle maça önde başladı.

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Gaziantep FK 'yı ağırlıyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda, taraftarı önünde galibiyet hedefleyen ev sahibi, son maçında Eyüpspor karşısında 3-0'lık skorla aldığı galibiyetle moral buldu.

Gaziantep FK ise son galibiyetini, Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor deplasmanında almıştı. Son 3 maçında 3 puan bulamayan konuk takım, Rize deplasmanından galip ayrılmayı amaçlıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Taylan, Emrecan, Buljubasic, Laçi, Zeqiri, Halil

Gaziantep FK: Mustafa Burak, Arda, Juninho, Lungoyi, Semih, Sorescu, Boateng, Enver, Maxim, Ogün, Rodrigues

