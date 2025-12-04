ZTK'da Hesap.com Antalyaspor Silifke Belediyespor'u mağlup etti!
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan hız kesmeden sürüyor. 4. tur maçında Silifke Belediyespor ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede Antalyaspor 1-0'lık skorla galip ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kalmayı başardı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev turnuvada 4. tur maçında Silifke Belediyespor ile Hesap.com Antalyaspor ile karşılaştı.
Silifke'de oynanan mücadeleden Antalyaspor 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
İŞTE MAÇIN GOLÜ
GOL | SİLİFKE BELEDİYE SPOR 0-1 ANTALYASPOR
Bu skorla Akdeniz ekibi Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kalmayı başardı.
Antalya'nın ve maçın tek golünü 19. dakikada Ballet kaydetti. Bu golle Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kaldı.