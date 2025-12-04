ZTK’da Hesap.com Antalyaspor Silifke Belediyespor’u mağlup etti!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev turnuvada 4. tur maçında Silifke Belediyespor ile Hesap.com Antalyaspor ile karşılaştı.

Silifke'de oynanan mücadeleden Antalyaspor 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

İŞTE MAÇIN GOLÜ

GOL | SİLİFKE BELEDİYE SPOR 0-1 ANTALYASPOR

Bu skorla Akdeniz ekibi Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kalmayı başardı.

Antalya'nın ve maçın tek golünü 19. dakikada Ballet kaydetti. Bu golle Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kaldı.