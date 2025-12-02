CANLI İZLE | Ankara Keçiörengücü-Zecorner Kayserispor ZTK 4. turu maçı
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda heyecan devam ediyor. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, kendi sahasında Zecorner Kayserispor’u ağırlayarak tur bileti için mücadele ediyor. Kupada üst tura çıkmak isteyen iki ekip de sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. İşte detaylar...
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
4. Tur maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya geliyor. Saat 15.30'da başlayan ve Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre, Welington, Süleyman, Hakan, Abdullah, Erkam, İbrahim, Halil Can, Tahsin, A. Akman, Haqi Osman
Zecorner Kayserispor: Deniz, Melih, Arif, Kayra, Nurettin, Eray, Tarık, Yiğit Emre, Arda, Talha Tuci