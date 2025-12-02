CANLI İZLE | Ankara Keçiörengücü-Zecorner Kayserispor ZTK 4. turu maçı

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

4. Tur maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya geliyor. Saat 15.30'da başlayan ve Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre, Welington, Süleyman, Hakan, Abdullah, Erkam, İbrahim, Halil Can, Tahsin, A. Akman, Haqi Osman

Zecorner Kayserispor: Deniz, Melih, Arif, Kayra, Nurettin, Eray, Tarık, Yiğit Emre, Arda, Talha Tuci