Bizim Çocuklar Dünya Kupası yolunda! Play-off rakibimiz belli oluyor
2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi bugün 15.00'te İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilecek. Kuraya 1.torbadan katılacak milli takımımızın muhtemel rakipleri ise İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda. Play-off etabında, yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan A Milli Takım'ın play-off'taki rakibi belli oluyor.
GRUP LİDERLERİ DOĞRUDAN KATILIM BİLETİNİ ALDI
Avrupa Elemeleri'nde gruplarını lider tamamlayan Almanya, İsviçre, İskoçya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan turnuvaya direkt olarak katılacak.
16 TAKIMIN PLAY-OFF MÜCADELESİ
Elemelerdeki 12 grup ikincisi ile Uluslar Ligi'nden gelen ve eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen 4 takım, play-off oynamaya hak kazandı.
Gruplarını ikinci sırada bitiren Türkiye, Slovakya, Kosova, Danimarka, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Galler, Arnavutluk ve Çekya'nın yanı sıra Uluslar Ligi'nden gelen Kuzey İrlanda, İsveç, Romanya ve Kuzey Makedonya, 2026 Dünya Kupası bileti için play-off mücadelesi verecek.
PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final ve final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.
Play-off etabında, yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanac ak. Yarı finalde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak. Final maçının ev sahibi ise kura çekimi ile belirlenecek.
TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Kura çekimine 1. torbadan katılacak Türkiye'nin muhtemel rakipleri İsveç, Romanya, Kuzey Makedon ya ve Kuzey İrlanda.
Kura çekimi öncesinde torbalar şöyle oluştu:
1. Torba: İtalya, Danimarka, Türkiye, Ukrayna
2 . Torba : Polonya, Galler, Çekya, Slovakya
3. Torba: İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova
4. Torba: İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda.
