Antrenmana çıkmayan Rafa Silva için Beşiktaş’tan açıklama

Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak isteyen ve antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva ile ilgili resmi açıklama geldi.

Siyah-beyazlılar, Portekizli futbolcunun bel ağrısı nedeniye antrenmana çıkmadığını ve MR'a gireceğini açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, bel ağrısı olduğunu bildirerek çalışmaya katılmadı. Rafa Silva, bugün sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemesine girecek." ifadelerine yer verildi.