Antrenmana çıkmayan Rafa Silva için Beşiktaş'tan açıklama
Beşiktaş, takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Rafa Silva’nın bel ağrısı nedeniyle antrenmana katılmadığını ve bugün MR çekileceğini açıkladı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak isteyen ve antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva ile ilgili resmi açıklama geldi.
Siyah-beyazlılar, Portekizli futbolcunun bel ağrısı nedeniye antrenmana çıkmadığını ve MR'a gireceğini açıkladı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, bel ağrısı olduğunu bildirerek çalışmaya katılmadı. Rafa Silva, bugün sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemesine girecek." ifadelerine yer verildi.