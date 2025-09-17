Sivasspor tur biletini kaptı! Sivasspor - Şiran Yıldızspor: 2-1 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev organizasyonda 2. Tur maçında Özbelsan Sivasspor ile Şiran Yıldızspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip uzatamlara giden mücadeleyi 2-1 kazanarak üst tura adını yazdırdı.
Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Şiran Yıldızspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip uzatmalara giden mücadeleyi 2-1 kazandı.
Özbelsan Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Alio Badji (P) ve 92. dakikada Mehmet Feyzi Yıldırım kaydetti. Şiran Yıldızspor'un tek golü ise 4. dakikada Furkan Yıldırım'dan geldi.
Bu karşılaşmayla birlikte Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura atlayan taraf oldu.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ...
