CANLI | Kırıkkale FK - Manisa FK Ziraat Türkiye Kupası maçı
Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur müsabakasında Kırıkkale ile Manisa FK karşı karşıya geliyor. Kırıkkale - Manisa FK maçı 16 Eylül Salı günü saat 15:30'da başladı.
YARIN
14.00: Karadeniz Ereğli BLD.-Bursa (Şehit Vefa Karakurdu)
14.30: Karaköprü BLD.-Bitlis 1916 Futbol SK (Faruk Çelik)
14.30: Muşspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfat (Muş Şehir)
14.30: Dersimspor-Şanlıurfaspor (Tunceli Atatürk)
14.30: Malatya Yeşilyurt SK-Adana 01 FK (Yeşiltepe 1 Nolu Saha)
14.30: K.Maraş-Karaman FK (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)
15.00: Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Silivri Müjdat Gürsu)
15.00: Çorluspor 1947-Ayvalıkgücü BLD. (General Basri Saran)
15.00: Galata SK-Beykoz Anadolu (Stat açıklanmadı)
15.00: Beykoz İshaklı-Karacabey BLD. (Stat açıklanmadı)
15.00: Karabük İY.-Güzide Gebze SK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
15.00: Küçükçekmece Sinop-Sultan Su İnegöl (Bolluca)
15.00: GMG Kastamonu-Fatsa BLD. (Gazi)
15.00: Amasyaspor-KCT 1461 Trabzon FK (12 Haziran)
15.00: Merkür Jet Erbaa-Pazar (Erbaa İlçe)
15.00: Silifke BLD.-Akedaş K.Maraş İstiklalspor (Silifke)
15.00: Kütahyaspor-Altınordu (Stat açıklanmadı)
15.00: Somaspor-Çankaya SK (Soma Atatürk)
15.00: Kepezspor-Denizli İY. (Kepez Hasan Doğan)
16.00: Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldız SK (BG Grup 4 Eylül)
18.00: Elazığspor-12 Bingölspor (Elazığ)
19.00: Niğde BLD.-Kuzeyboru 68 Aksaray BLD. (Niğde 5 Şubat)
19.00: Bornova 1877-Aliağa Futbol (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00: Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK (Alsancak)
19.00: Balıkesir-Yalova FK 77 SK (Balıkesir Atatürk)
19.00: Orduspor 1967-Sebat Gençlik (Yeni Ordu)
19.00: 24Erzincan-1926 Bulancak (Erzincan 13 Şubat Şehir)
19.00: Menemen FK-Eskişehir Anadolu (Menemen İlçe
18 EYLÜL PERŞEMBE
14.30: Düzcespor-Atko Grup Pendikspor (Düzce Şehir)
17.00: Giresunspor-52 Orduspor (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00: Eskişehirspor-Muğlaspor (Prof. Dr. Fethi Heper)