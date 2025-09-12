13 Eylül 2025, Cumartesi
Haberler Spor Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan A Milliler'e tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan A Milliler'e tebrik mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 12.09.2025 23:23 Güncelleme: 12.09.2025 23:24
ABONE OL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan A Milliler’e tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Yunanistan'ı yenerek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı kutlayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) Yunanistan'ı yenerek adını Avrupa Şampiyonası finaline yazdıran A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Yılmaz, N Sosyal hesabından yaptığı açıklamada; "FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı mağlup ederek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihi başarıya imza atan tüm oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi kutluyor, ülkemize yaşattıkları büyük gurur için teşekkür ediyorum. Finalde, Almanya karşısında takımımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

12 dev adamdan tarihi başarı!12 dev adamdan tarihi başarı! 12 DEV ADAMDAN TARİHİ BAŞARI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan A Milliler’e tebrik mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan A Milliler’e tebrik mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan A Milliler’e tebrik mesajı

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör