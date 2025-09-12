Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan A Milliler’e tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) Yunanistan'ı yenerek adını Avrupa Şampiyonası finaline yazdıran A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Yılmaz, N Sosyal hesabından yaptığı açıklamada; "FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı mağlup ederek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihi başarıya imza atan tüm oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi kutluyor, ülkemize yaşattıkları büyük gurur için teşekkür ediyorum. Finalde, Almanya karşısında takımımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.