CANLI | Bizim Çocuklar'da hedef İspanya galibiyeti
2026 yılında düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmak isteyen A Milli Erkek Futbol Takımımız, Konya'da son Avrupa Şampiyonu İspanya'yı ağırlıyor. Heyecan dolu karşılaşmanın canlı takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz...
A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında Konya'da İspanya'yı konuk ediyor. Bizim Çocuklar, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2, İspanya da Sofya'da Bulgaristan'ı 3-0 yendi. İspanya averajla lider, Milli Takımımız ikinci sırada yer alıyor.
Daha önce Konya'da Fransa ve Hollanda'yı sahadan sildik. Şimdi de tek hedefimiz, son Avrupa şampiyonu Boğalar'ı da devirip çifte zafer yaşamak.
İŞTE TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Yunus Akgün
İspanya: Simon, Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Zubimendi, Merino, Pedri, Yamal, Williams, Oyarzabal
71 YILLIK HASRET
Bizim Çocuklar, son Avrupa şampiyonu karşısında 11 maçta bir kez kazandı. Tek galibiyetimizi 71 yıl önce, 1954 Dünya Kupası Elemeleri'nde 14 Mart 1954'te İstanbul'da 1-0'lık skorla aldık. Boğalar'la 3 kez de berabere kaldık. Milli Takımımız'da Gürcistan maçında kırmızı gören Barış Alper Yılmaz İspanya'ya karşı oynayamayacak. Grubun diğer maçında ise bugün 16.00'da Gürcistan ile Bulgaristan, Tiflis'te karşılaşacak.
KURAYLA ELEDİK
A Milli Takımımız, 1954'te ilk kez katıldığı Dünya Kupası'na, İspanya'yı kura atışında saf dışı bırakarak gitti. Elemelerde İspanya'ya ilk maçta deplasmanda 4-1 yenildik, rövanşı 1-0 kazandık. 3. maç da Roma'da 2-2 biterken, kura atışıyla finallere katıldık.
9 YIL SONRA KONYA'DA
Bizim Çocuklar ile İspanya, son olarak 17 Haziran 2016 tarihinde karşılaştı. Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki grup karşılaşmasını İspanya 3-0 kazandı. İspanya'nın gollerinden 2'sini Alvaro Morata ve birini Nolito attı.
LİDER KUPADA
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak. Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım direkt Dünya Kupası'na gidecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da yarın İETT, otobüs, metro, MARMARAY bedava mı?
- Yarın okullar saat kaçta açılacak? 8 Eylül Pazartesi ilk ders kaçta başlayıp, kaçta bitecek? İlkokul, ortaokul, lise...
- Adalet Bakanlığı maaş promosyon tutarı 2025 | Adalet Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı, ne kadar ödenecek?
- Türkiye’den tek köy listede! Dünyanın en güzel 50 köyü açıklandı: Bu gizli cenneti gören büyüleniyor
- KPSS A GRUBU A-B-C-D kitapçığı PDF İNDİR | KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru ve cevap anahtarı ne zaman?
- EMEKLİYE 30.000 TL PROMOSYON FIRSATI | SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye eylül kampanyası yenilendi: Vakıf, Halkbank, Akbank...
- KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2025-2026 GSB KYK yurtlarına yedekten nasıl girilir?
- YKS EK KONTENJAN KILAVUZU 2025 | Üniversitelerin boş kontenjanları açıklandı mı? YKS ek tercihleri ne zaman?
- KPSS 2025 yasaklı eşyalar: GK-GY oturumuna küpe, yüzük, piercing ve cüzdanla girilir mi? İşte detaylı liste
- KPSS sınavına girerken yanımızda olması gerekenler 2025 | KPSS GK-GY oturumunda su, kalem, silgi veriliyor mu?
- KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, BİTECEK? 7 Eylül Pazar KPSS GK-GY oturumu kaç soru, kaç dakika?
- Bugün toplu taşıma bedava mı? 7 Eylül KPSS günü toplu ulaşım ücretsiz mi? Metro, İETT, MARMARAY, minibüs, tramvay...