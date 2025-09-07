CANLI | Bizim Çocuklar’da hedef İspanya galibiyeti

A Milliler, İspanya karşısında 71 yıldır kazanamıyor. (A Haber arşiv)

71 YILLIK HASRET

Bizim Çocuklar, son Avrupa şampiyonu karşısında 11 maçta bir kez kazandı. Tek galibiyetimizi 71 yıl önce, 1954 Dünya Kupası Elemeleri'nde 14 Mart 1954'te İstanbul'da 1-0'lık skorla aldık. Boğalar'la 3 kez de berabere kaldık. Milli Takımımız'da Gürcistan maçında kırmızı gören Barış Alper Yılmaz İspanya'ya karşı oynayamayacak. Grubun diğer maçında ise bugün 16.00'da Gürcistan ile Bulgaristan, Tiflis'te karşılaşacak.