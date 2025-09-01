01 Eylül 2025, Pazartesi
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun transferini resmen açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2025 21:16
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki kanat oyuncusunun Portekiz ekibi Benfica’dan kalıcı transferi için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kulüp açıklamasında, Kerem Aktürkoğlu'nun 4 yıllık sözleşmeye imza attığı ve artık sarı-lacivertli formayı giyeceği ifade edildi.

Genç oyuncunun transferi, Fenerbahçe taraftarları arasında büyük heyecan yaratırken, takımın hücum hattına önemli bir takviye olarak değerlendiriliyor.

