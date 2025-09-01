16 yaşındaki milli para atıcı Muaz Erdem Madran hedefi ıskalamıyor

Karpuzlu ilçesinde yaşayan ve elleri ile ayaklarından engelli bulunan Madran, yaklaşık 3 yıl önce babasıyla ava gitmeye başladı.

Erdem, babası Akif Madran'a kendisinin de atış yapmak istediğini söyledi. Bunun üzerine babasının havaya fırlattığı şişeyi vurmayı başaran Madran, havaya atılan ikinci şişeyi de tekte vurdu.

Madran'ın ağabeyi Arif Madran, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Videoyu izleyenler, Muaz Erdem Madran'ın profesyonel eğitim alması önerisinde bulununca babası, Türkiye Atıcılık Federasyonu İl Temsilciliği ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne başvurdu.

Koçarlı ilçesindeki poligonda atış denemesi yaptırılan genç sporcu, hedefleri üst üste vurmayı başardı.

Vakit kaybetmeden antrenmanlara başlayan Madran, 2 yıl önce katıldığı müsabakalardan madalyalar kazandı.

Madran bu yıl 10 Ağustos'ta Çekya'da düzenlenen Para Trap Grand Prix Şampiyonası'ndan da altın madalyayla dönmeyi başardı. Kendisinden yaşça büyüklerle mücadele eden Madran, bu branşta Türkiye'de ilk altın madalya kazanan isim oldu.

Bazı ulusal müsabakalarda engelsiz bireylerle de yarışan Muaz Erdem Madran'ın şimdiki hedefi ise Çekya'da 9 Eylül'de düzenlenecek Para Trap Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak.

"İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUTUP BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRACAĞIM"

Madran, hedeflerine adım adım ulaştığı için mutlu olduğunu söyledi.

Sporculuğa başlama serüvenini anlatan Madran, şunları kaydetti:

"Babamla ava gitmiştim. Babama 'havaya şişe at' dedim. Attı ve vurdum. 'Bir daha at' dedim. Bir daha vurdum. Sonra poligona geldik. Burada da hedefleri kırmaya başladım. Yarışmalara başladık oralarda da başarılı olduk. Dünya kupasında madalyayı kıl payı kaçırmıştım. Para Trap Grand Prix Şampiyonası'nda birinci oldum. Şimdi ise dünya şampiyonası var. Allah'ın izniyle dünya şampiyonu olacağım. Burada İstiklal Marşımızı okutup bayrağımızı dalgalandıracağım."

Kendisinden yaşça büyüklerle yarışmasının kendisi için sorun olmadığını aktaran Madran, "Büyüklerle yarışmak iyi duyguydu. Çok da yaşa bakmadım. Kendime güveniyordum. Antrenmanlarımız boşa gitmedi, güzel geçti. Dünya Şampiyonasında da böyle güzel olacak." dedi.

Oğluyla gurur duyduğunu dile getiren Akif Madran ise "Çocuklarımla ava gidiyordum. Muaz'a av tüfeğini verdim ve havaya şişe attım vurdu. Tesadüf mü acaba diye bir daha attım yine vurdu. Tesadüf olmadığını anladım." diye konuştu.

Türkiye Atıcılık Federasyonu Plak Atışları Asbaşkanı Abdurrahim Gezer de Madran'ın çok yetenekli olduğunu belirterek kendisinden altın madalya beklediklerini söyledi.