Somaspor yine 90’da yıkıldı

Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan ve Ahmet Resuloğlu, Berkay Salman ve Ali Gün hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada Somaspor, 83. dakikada Okan Karaman'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Fethiyespor ise 90+1. dakikada Mehmet Kaan Türkmen'in golüyle eşitliği sağladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 1-1 beraberlikle tamamlandı. Somaspor bu sonuçla ligdeki ilk puanını alırken oynadığı her iki karşılaşmanın son dakikalarında yediği goller dikkat çekti.