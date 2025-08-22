22 Ağustos 2025, Cuma
Haberler Spor Haberleri FIFA'dan Türk kulübüne 6 puan silme cezası!

FIFA'dan Türk kulübüne 6 puan silme cezası!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2025 19:35
ABONE OL
FIFA’dan Türk kulübüne 6 puan silme cezası!

FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor Kulübüne 6 puan tenzili cezası uyguladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
FIFA’dan Türk kulübüne 6 puan silme cezası! FIFA’dan Türk kulübüne 6 puan silme cezası! FIFA’dan Türk kulübüne 6 puan silme cezası!

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör