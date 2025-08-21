CANLI | RAMS Başakşehir-Universitatea Craiova

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İstanbul Başakşehir ile Romanya temsilcisi Universitatea Craiova arasında oynanan ilk maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Shomurodov, Da Costa

Universitatea Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi, Baiaram

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak RAMS Başakşehir-Universitatea Craiova maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak..