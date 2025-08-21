CANLI | RAMS Başakşehir-Universitatea Craiova

21 Ağustos 2025, Perşembe
Giriş: 21.08.2025 20:17 Güncelleme: 21.08.2025 20:55
UEFA Konferans Ligi play-off turunda İstanbul Başakşehir ile Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz...

Avrupa yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen İstanbul Başakşehir ekibi, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde sahadan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyor.

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İstanbul Başakşehir ile Romanya temsilcisi Universitatea Craiova arasında oynanan ilk maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Shomurodov, Da Costa

Universitatea Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi, Baiaram

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak RAMS Başakşehir-Universitatea Craiova maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak..

