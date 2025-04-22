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Trendyol 1. Lig'de 37. haftanın programı açıklandı! Tüm maçlar aynı gün...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 22.04.2025 12:22
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Trendyol 1. Lig’de 37. haftanın programı açıklandı! Tüm maçlar aynı gün...

Trendyol 1. Lig'de 37. haftanın programı belli oldu. Buna göre söz konusu haftada tüm maçlar 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

Trendyol 1. Lig'de 37. haftanın programı Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden açıklandı.

1. Lig'de 37. haftanın programı şu şekilde:

4 MAYIS PAZAR

16.00 Çorum FK - Şanlıurfaspor

16.00 Erzurumspor FK - Ümraniyespor

16.00 Ankara Keçiörengücü - MKE Ankaragücü

16.00 Esenler Erokspor - İstanbulspor

16.00 Pendikspor - Fatih Karagümrük

16.00 Manisa FK - Bandırmaspor

16.00 Gençlerbirliği - Sakaryaspor

16.00 Iğdır FK - Kocaelispor

16.00 Amed SF - Adanaspor

16.00 Boluspor - Yeni Malatyaspor

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Trendyol 1. Lig’de 37. haftanın programı açıklandı! Tüm maçlar aynı gün... Trendyol 1. Lig’de 37. haftanın programı açıklandı! Tüm maçlar aynı gün... Trendyol 1. Lig’de 37. haftanın programı açıklandı! Tüm maçlar aynı gün...
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