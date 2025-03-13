Şampiyonlar Ligi’nde nefesleri kesen maç! İşte Devler Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri

Arsenal - PSV Eindhoven maçından görüntü (AFP)

ARSENAL BİR ÜST TURA YÜKSELDİ

Son 16 turundaki bir diğer mücadelede ise İngiliz temsilcisi Arsenal, deplasmanda 7-1 kazandığı maçın rövanşında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla 2-2 berabere kalarak adını son 8'e yazdırdı.

Aston Villa - Club Brugge maçından görüntü (REUTERS)

ASTON VİLLA DA TURLADI

İngiliz temsilcisi Aston Villa, deplasmanda 3-1 kazandığı maçın rövanşında Belçika'nın Club Brugge takımını Villa Park Stadı'nda konuk etti.

Club Brugge'ü 3-0 yenen Aston Villa, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.