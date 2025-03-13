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Şampiyonlar Ligi’nde nefesleri kesen maç! İşte Devler Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.03.2025 06:10
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Şampiyonlar Ligi’nde nefesleri kesen maç! İşte Devler Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağı, dört maçla tamamlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen son 4 takım belli oldu.

Real Madrid, ilk maçta kendi sahasında 2-1 yendiği Atletico Madrid'e konuk oldu.

Metropolitano Stadı'nda oynanan karşılaşmada Atletico Madrid, Conor Gallagher'ın 27. saniyede attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

25 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi tarihinde İngiliz bir oyuncunun attığı en erken golü kaydetti.

Atletico Madrid – Real Madrid maçından görüntü (AA)Atletico Madrid – Real Madrid maçından görüntü (AA)

70. dakikada Kylian Mbappe'nin ceza sahasında Clement Lenglet tarafından düşürülmesinin ardından Real Madrid penaltı kazandı.

Penaltıyı kullanan Vinicius Junior, topu üstten auta göndererek gole çeviremedi. Kalan sürede gol sesi çıkmayınca karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük kuran Real Madrid, son 8 takım arasına kaldı.

Arsenal - PSV Eindhoven maçından görüntü (AFP)Arsenal - PSV Eindhoven maçından görüntü (AFP)

ARSENAL BİR ÜST TURA YÜKSELDİ

Son 16 turundaki bir diğer mücadelede ise İngiliz temsilcisi Arsenal, deplasmanda 7-1 kazandığı maçın rövanşında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla 2-2 berabere kalarak adını son 8'e yazdırdı.

Aston Villa - Club Brugge maçından görüntü (REUTERS)Aston Villa - Club Brugge maçından görüntü (REUTERS)

ASTON VİLLA DA TURLADI

İngiliz temsilcisi Aston Villa, deplasmanda 3-1 kazandığı maçın rövanşında Belçika'nın Club Brugge takımını Villa Park Stadı'nda konuk etti.

Club Brugge'ü 3-0 yenen Aston Villa, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Lille – Dortmund maçından görüntü (AFP)Lille – Dortmund maçından görüntü (AFP)

DORTMUND DEPLASMANDA KAZANDI

Almanya'nın Borussia Dortmund takımı, son 16 turunda 1-1'in rövanşında Fransız temsilcisi Lille'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Son 16 turu karşılaşmalarının ardından Barcelona, Inter, Bayern Münih, Paris Saint-Germain (PSG), Aston Villa, Borussia Dortmund, Arsenal ve Real Madrid, çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde nefesleri kesen maç! İşte Devler Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:

PSG-Aston Villa

Arsenal-Real Madrid

Barcelona-Borussia Dortmund

Bayern Münih-Inter

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