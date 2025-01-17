17 Ocak 2025, Cuma
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Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi! Sözleşmeyi imzaladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.01.2025 01:08 Güncelleme: 17.01.2025 01:37
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Beşiktaş’ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi! Sözleşmeyi imzaladı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu. Siyah beyazlılar, Norveçli teknik direktör ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı çalıştırıcı bugün İstanbul'a gelecek ve cumartesi günü oynanacak olan Samsunspor maçını tribünden takip edecek. Öte yandan Beşiktaş, geçen sezon da teknik direktör aradığı dönemde Norveçli teknik direktör ile temas kurmuştu.

Siyah-beyazlı kulüp, Ole Gunnar Solskjaer'e resmi bir teklif sundu ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu bildirilmişti.

Beşiktaş’ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi! Sözleşmeyi imzaladı

1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer anlaşma sağladı.

Siyah beyazlıların, Norveçli hocayla 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.

BUGÜN İSTANBUL'A GELECEK

Başarılı çalıştırıcı bugün İstanbul'a gelecek ve cumartesi günü oynanacak olan Samsunspor maçını tribünden takip edecek.

Bunun yanı sıra Norveçli teknik adam, Athletic Bilbao maçında ise takımın başında olacak.

Beşiktaş’ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi! Sözleşmeyi imzaladı

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

Beşiktaş, geçen sezon da teknik direktör aradığı dönemde Norveçli teknik direktör ile temas kurmuştu.

Solskjaer, kariyerinde; Molde, Cardiff ve Manchester United'da görev yaptı.

Son olarak Manchester United'da görev alan Solskjaer, Kasım 2021'de İngiliz ekibinden ayrıldığından bu yana takım çalıştırmıyor.

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