Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi! Sözleşmeyi imzaladı
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu. Siyah beyazlılar, Norveçli teknik direktör ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı çalıştırıcı bugün İstanbul'a gelecek ve cumartesi günü oynanacak olan Samsunspor maçını tribünden takip edecek. Öte yandan Beşiktaş, geçen sezon da teknik direktör aradığı dönemde Norveçli teknik direktör ile temas kurmuştu.
Siyah-beyazlı kulüp, Ole Gunnar Solskjaer'e resmi bir teklif sundu ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu bildirilmişti.
1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer anlaşma sağladı.
Siyah beyazlıların, Norveçli hocayla 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.
BUGÜN İSTANBUL'A GELECEK
Başarılı çalıştırıcı bugün İstanbul'a gelecek ve cumartesi günü oynanacak olan Samsunspor maçını tribünden takip edecek.
Bunun yanı sıra Norveçli teknik adam, Athletic Bilbao maçında ise takımın başında olacak.
DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ
Beşiktaş, geçen sezon da teknik direktör aradığı dönemde Norveçli teknik direktör ile temas kurmuştu.
Solskjaer, kariyerinde; Molde, Cardiff ve Manchester United'da görev yaptı.
Son olarak Manchester United'da görev alan Solskjaer, Kasım 2021'de İngiliz ekibinden ayrıldığından bu yana takım çalıştırmıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sözlerinde gizli bir güç var: Düşünceleriyle gerçekliği yönlendiren burçlar
- Altın fiyatlarında seyir ne yönde? Altın fiyatları artacak mı düşecek mi?
- Kuşlar hangi çiçek türlerine gelir? Bahçenizi kuş cıvıltılarıyla şenlendirecek 10 çiçek türü
- Sözleşmeli öğretmenlik yönetmeliği değişti mi? MEB özleşmeli öğretmenlik yönetmeliği içeriği ve maddeleri
- Zihin oyunları severler için meydan okuma! Farklı sayıyı kaç saniyede bulabilirsin?
- Sahte içki zehirlenmesinin belirtileri neler? Metil Alkol nedir ve neden tehlikeli?
- Vücudunuzdaki bu 4 belirtiye dikkat! Karaciğer yağlanması olabilir
- Sabahları kuru üzüm suyu içmenin şaşırtıcı faydaları!
- İlkokul, ortaokul ve lise karneleri ne zaman verilecek? 2025 1. Dönem karneleri hangi tarihte ve saatte alınacak?
- 10 gün avantajıyla emeklilik imkanı! SGK prim-gün tablosu hesaplandı
- Elektrik tasarrufu için hayatınızı kolaylaştıracak 7 altın kural
- Karne almaya gitmek zorunlu mu, gitmezsek ne olur? Karne günü yoklama alınır mı?