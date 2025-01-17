Beşiktaş’ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi! Sözleşmeyi imzaladı

Siyah-beyazlı kulüp, Ole Gunnar Solskjaer'e resmi bir teklif sundu ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu bildirilmişti.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer anlaşma sağladı.

Siyah beyazlıların, Norveçli hocayla 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.

BUGÜN İSTANBUL'A GELECEK

Başarılı çalıştırıcı bugün İstanbul'a gelecek ve cumartesi günü oynanacak olan Samsunspor maçını tribünden takip edecek.

Bunun yanı sıra Norveçli teknik adam, Athletic Bilbao maçında ise takımın başında olacak.