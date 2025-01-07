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Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel görevi bıraktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.01.2025 18:23 Güncelleme: 07.01.2025 18:31
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Beşiktaş’ta Hüseyin Yücel görevi bıraktı

Beşiktaş, Hüseyin Yücel'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa ettiğini KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, Hüseyin Yücel'in Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

BUGÜN İTİBARİYLE İSTİFA ETMİŞTİR
Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi olan Sn. HüseyinYÜCEL, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 07.01.2025 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir.

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Beşiktaş’ta Hüseyin Yücel görevi bıraktı Beşiktaş’ta Hüseyin Yücel görevi bıraktı Beşiktaş’ta Hüseyin Yücel görevi bıraktı
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