Beşiktaş’ta Hüseyin Yücel görevi bıraktı

Beşiktaş, Hüseyin Yücel'in Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

BUGÜN İTİBARİYLE İSTİFA ETMİŞTİR

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi olan Sn. HüseyinYÜCEL, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 07.01.2025 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir.