Beşiktaş’ta Sergen Yalçın görüşmesi sonuçlandı! Anlaşma çıkmadı: İşte nedeni...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın görüşmesi sonuçlandı!

İŞTE NEDENİ

TRT Spor'un haberine göre Yalçın, yoğun bakımda olan ve 2.5 senedir tedavi gören kardeşi Gürsoy Yalçın ile ilgilenmek istediği için görevi kabul edemeyeceğini söyledi.