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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın görüşmesi sonuçlandı! Anlaşma çıkmadı: İşte nedeni...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.01.2025 18:58 Güncelleme: 05.01.2025 19:03
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Beşiktaş’ta Sergen Yalçın görüşmesi sonuçlandı! Anlaşma çıkmadı: İşte nedeni...

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ve Sergen Yalçın arasında görüşme gerçekleşti. Yalçın, Adalı'nın teklifini kabul etmedi. İşte nedeni...

Teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, siyah beyazlı kulübün uzun zamandır gündeminde olan eski teknik direktörleri Sergen Yalçın ile bir araya geldi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın görüşmesi sonuçlandı!Beşiktaş'ta Sergen Yalçın görüşmesi sonuçlandı!

YALÇIN'DAN ADALI'YA "OLUMSUZ" YANIT

Sergen Yalçın, görüşmede Serdal Adalı'nın teknik direktörlük teklifine olumsuz yanıt verdi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın görüşmesi sonuçlandı!Beşiktaş'ta Sergen Yalçın görüşmesi sonuçlandı!

İŞTE NEDENİ

TRT Spor'un haberine göre Yalçın, yoğun bakımda olan ve 2.5 senedir tedavi gören kardeşi Gürsoy Yalçın ile ilgilenmek istediği için görevi kabul edemeyeceğini söyledi.

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Beşiktaş’ta Sergen Yalçın görüşmesi sonuçlandı! Anlaşma çıkmadı: İşte nedeni... Beşiktaş’ta Sergen Yalçın görüşmesi sonuçlandı! Anlaşma çıkmadı: İşte nedeni... Beşiktaş’ta Sergen Yalçın görüşmesi sonuçlandı! Anlaşma çıkmadı: İşte nedeni...
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