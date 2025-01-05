Beşiktaş'ta Sergen Yalçın görüşmesi sonuçlandı! Anlaşma çıkmadı: İşte nedeni...
Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ve Sergen Yalçın arasında görüşme gerçekleşti. Yalçın, Adalı'nın teklifini kabul etmedi. İşte nedeni...
Teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, siyah beyazlı kulübün uzun zamandır gündeminde olan eski teknik direktörleri Sergen Yalçın ile bir araya geldi.
YALÇIN'DAN ADALI'YA "OLUMSUZ" YANIT
Sergen Yalçın, görüşmede Serdal Adalı'nın teknik direktörlük teklifine olumsuz yanıt verdi.
İŞTE NEDENİ
TRT Spor'un haberine göre Yalçın, yoğun bakımda olan ve 2.5 senedir tedavi gören kardeşi Gürsoy Yalçın ile ilgilenmek istediği için görevi kabul edemeyeceğini söyledi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe-Hatayspor maçı bugün saat kaçta? 5 Ocak Pazar Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Trump göreve geldi mi? ABD Başkanlığı görevine Trump ne zaman gelecek?
- Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2025 Bedelli askerlik celp tarihi...
- Yeşil ve gri pasaportta sistem değişti mi, değişecek mi? AB seyahatlerinde 7 avro ödeme iddiası...
- 2 haftada cayır cayır 7 kilo verdiren Zehra Güneş diyeti! 1.97 boyundaki oyuncu tek yöntemle...
- 1 bardağı kabızlığı kökünden çözüyor! Bu detoks ile göbeğiniz 3 cm incelecek
- Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, bitti mi? Aile Destek Ödemesi 2025'te devam edecek mi?
- 15 Tatil ne zaman? Sömestr tatili ayın kaçında başlayacak?
- Türkiye'nin il haritası yenileniyor: TÜİK'ten 82-83-84 plaka olacak ilçeler listesi
- Gassal 2. sezon ne zaman, hangi tarihte gelecek? Gassal 2. sezon 1. bölüm tarihi...
- Beyin Jimnastiği | Bu fotoğrafındaki hatayı yalnızca keskin gözler fark edebiliyor
- 100.000 TL ihtiyaç kredisi için Akbank, ING Bank, Yapı Kredi taksit ekranları!