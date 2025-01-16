Fenerbahçe’nin yıldızı Torino’nun radarında! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'ye Marsilya'dan 15 milyon euro bedelle transfer olan ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan Cengiz Ünder'e İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. Yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle bir türlü ilk 11'e giremeyen milli futbolcu, Serie A ekiplerinden Torino'nun radarına girdi.