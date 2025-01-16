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Fenerbahçe'nin yıldızı Torino'nun radarında! Görüşmeler başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.01.2025 16:24 Güncelleme: 16.01.2025 16:29
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Fenerbahçe’nin yıldızı Torino’nun radarında! Görüşmeler başladı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de bir yandan da ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen Cengiz Ünder'e İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı.

Fenerbahçe'ye Marsilya'dan 15 milyon euro bedelle transfer olan ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan Cengiz Ünder'e İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. Yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle bir türlü ilk 11'e giremeyen milli futbolcu, Serie A ekiplerinden Torino'nun radarına girdi.

Cengiz Ünder bu sezon sadece 6 dakikada toplam 153 dakika forma giydi. (İHA)Cengiz Ünder bu sezon sadece 6 dakikada toplam 153 dakika forma giydi. (İHA)

GÖRÜŞMELER BAŞLADI
İtalya'da bu sezon 20 maçta 22 puan toplayan Torino, orta sıralarda bulunuyor. Serie A temsilcisinin Fenerbahçe'ye resmi teklifini ilettiği ve iki takım arasında görüşmelerin başladığı öğrenildi.

Cengiz Ünder'in Milli Takım'da 51 maçta 16 golü bulunuyor (AA)Cengiz Ünder'in Milli Takım'da 51 maçta 16 golü bulunuyor (AA)

FENERBAHÇE BONSERVİSİNE 15 MİLYON EURO VERMİŞTİ
Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye 2023 yazında Marsilya'dan 15 milyon euro'ya transfer olmuştu. Sarı lacivertli formayla toplam 39 maça çıkan Cengiz, 9 gol ve 3 asist üretti.

Cengiz Ünder'in güncel piyasa değeri 7,5 milyon euro (A Haber arşiv)Cengiz Ünder'in güncel piyasa değeri 7,5 milyon euro (A Haber arşiv)

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen deneyimli oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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Fenerbahçe’nin yıldızı Torino’nun radarında! Görüşmeler başladı Fenerbahçe’nin yıldızı Torino’nun radarında! Görüşmeler başladı Fenerbahçe’nin yıldızı Torino’nun radarında! Görüşmeler başladı
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