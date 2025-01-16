Fenerbahçe'nin yıldızı Torino'nun radarında! Görüşmeler başladı
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de bir yandan da ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen Cengiz Ünder'e İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı.
Fenerbahçe'ye Marsilya'dan 15 milyon euro bedelle transfer olan ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan Cengiz Ünder'e İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. Yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle bir türlü ilk 11'e giremeyen milli futbolcu, Serie A ekiplerinden Torino'nun radarına girdi.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
İtalya'da bu sezon 20 maçta 22 puan toplayan Torino, orta sıralarda bulunuyor. Serie A temsilcisinin Fenerbahçe'ye resmi teklifini ilettiği ve iki takım arasında görüşmelerin başladığı öğrenildi.
FENERBAHÇE BONSERVİSİNE 15 MİLYON EURO VERMİŞTİ
Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye 2023 yazında Marsilya'dan 15 milyon euro'ya transfer olmuştu. Sarı lacivertli formayla toplam 39 maça çıkan Cengiz, 9 gol ve 3 asist üretti.
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