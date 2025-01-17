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Aslan kayıp! Hatayspor- Galatasaray mücadelesi 1-1 berabere sona erdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.01.2025 09:28 Güncelleme: 17.01.2025 22:31
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Aslan kayıp! Hatayspor- Galatasaray mücadelesi 1-1 berabere sona erdi

Atakaş Hatayspor ile Galatasaray Süper Lig maçında karşılaştı. Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor, Galatasaray mücadelesi 1-1 berabere sona erdi. Müsabakanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile bitti. Topun başına geçen Victor Osimhen, kalecinin soluna doğru vuruşunu yaptı ve skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk oldu.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor, Galatasaray mücadelesi 1-1 berabere sona erdi.

Aslan kayıp! Hatayspor- Galatasaray mücadelesi 1-1 berabere sona erdi

MÜCADELEDE YAŞANALAR...
9. dakikada sağdan hızla ceza sahasına giren Yunus Akgün, rakiplerini çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı Berkan Kutlu'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun şutunda, top az farkla auta gitti.

15. dakikada Galatasaray etkili geldi. Yunus Akgün'ün pasıyla topla buluşan Torreira'nın şutunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

28. dakikada Hatayspor 1-0 öne geçti. Görkem Sağlam'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Rivas topu kafayla kale sahasına indirdi. Oluşan karambolde Cemali Sertel, yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 Hatayspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

53. dakikada Mertens, ceza sahasında Cemali Sertel ile girdiği mücadelede yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı üzerine saha kenarında pozisyonun tekrarını inceleyen hakem Cihan Aydın, penaltı kararı verdi.

56. dakikada penaltıyı kullanan Osimhen'in vuruşunda top, kaleci Bekaj'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1

57. dakikada sarı-kırmızılı ekip gole yaklaştı. Mertens'in sağdan ortasında Osimhen'in yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

63. dakikada Osimhen'in indirdiği topa hareketlenen Mertens'in şutunda, açıyı daraltan kaleci Bekaj gole izin vermedi.

65. dakikada Galatasaray etkili geldi. Yunus Akgün'ün soldan ortasına yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda, kaleci Bekaj topu güçlükle uzaklaştırdı.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

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Aslan kayıp! Hatayspor- Galatasaray mücadelesi 1-1 berabere sona erdi Aslan kayıp! Hatayspor- Galatasaray mücadelesi 1-1 berabere sona erdi Aslan kayıp! Hatayspor- Galatasaray mücadelesi 1-1 berabere sona erdi

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